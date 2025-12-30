Op de laatste dag van het OKT moeten een aantal rijders nog flink aan de bak. Het is dinsdag tijd voor de langste afstand bij de vrouwen, terwijl de mannen de 1500 meter gaan rijden. Bekijk hieronder het volledige programma van hde slotdag van het olympisch kwalificatietoernooi in schaatstempel Thialf te Heerenveen.

De laatste dagen van 2025 zijn allesbepalend voor het restant van het schaatsseizoen van de Nederlanders. De meeste tickets zijn inmiddels verdeeld, maar er zijn nog een aantal grote namen die aan de bak moeten voor een plekje op de Winterspelen van Milaan.

In aanloop naar het cruciale toernooi maakte de KNSB, de Nederlandse schaatsbond, de zogeheten matrix wereldkundig. Daarmee is duidelijk welke plek tijdens het OKT waarschijnlijk recht geeft op een ticket voor de Spelen.

Voor Nederland mogen er in totaal negen mannen en negen vrouwen naar de Spelen. In totaal zijn er veel meer startplekken als je alle afstanden bij elkaar optelt, maar veel schaatsers komen in Milaan op meerdere afstanden in actie.

Het kwalificatietoernooi begon op vrijdag 26 december en duurt tot en met dinsdag 30 december. Er zijn per dag weinig afstanden, zeker in vergelijking met de World Cup. Dat heeft ermee te maken dat schaatsers niet te vaak op één dag in actie moeten komen tijdens een kwalificatietoernooi.

Op de eerste dag van het OKT was er direct veel chaos. Topfavoriete Jutta Leerdam kwam op de 1000 meter ten val en moet dus hopen op een aanwijsplek voor die afstand. Femke Kok en Suzanne Schulting wisten zich wel voor Milaan te plaatsen. Bij de mannen zorgde Stijn van de Bunt voor een sensatie door de 5000 meter te winnen. Hij mag samen met nummer twee Chris Huizinga naar de Spelen.

Op dag twee maakte Jenning de Boo bijzonder veel indruk, haakte Antoinette Rijpma-de Jong af voor de 3000 meter en was het Marijke Groenewoud die een ticket veiligstelde. Joy Beune zit officieel nog even in de wachtkamer, maar toonde aan dat het ondanks een brakke nacht met haar vorm wel goed zit.

Op de derde dag nam Leerdam revanche voor haar valpartij op de 1000 meter. Ze zette achter de oppermachtige Femke Kok de tweede tijd neer op de 500 meter en lijkt daarmee in ieder geval zeker van deelname aan de Spelen. Bij de mannen toonde Stijn van de Bunt opnieuw zijn klasse door een weergaloze 10.000 meter te rijden.

Op de vierde dag was er een waar drama voor Beune. De wereldkampioene op de 1500 meter greep naast een ticket op die afstand. Antoinette Rijpma-De Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud gaan de schaatsmijl wel rijden in Milaan. Bij de mannen wist Kjeld Nuis teamgenoot Tim Prins met een bizar klein verschil af te troeven in het duel om het laatste ticket.

Programma slotdag OKT

Dinsdag 30 december

17:45 | 5000 meter vrouwen

18:58 | 1500 meter mannen

De vrouwen rijden dinsdag de langste afstand. Dat belooft een waar spektakel, want er zijn maar twee tickets voor de Spelen te verdienen. Met Groenewoud, Beune, Merel Conijn en Bente Kerkhoff zijn er echter flink wat kanshebbers.

Op de 1500 meter bij de mannen zijn de ogen vooral gericht op regerend olympisch kampioen Nuis, Prins en Joep Wennemars. Prins heeft nog geen ticket voor de Spelen in handen en voor hem hangt er dus helemaal veel vanaf.

De Olympische Winterspelen vinden over anderhalve maand plaats. Het sportspektakel in Milaan duurt van 6 februari tot en met 22 februari.

De Olympische Winterspelen vinden over anderhalve maand plaats. Het sportspektakel in Milaan duurt van 6 februari tot en met 22 februari.