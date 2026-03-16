De schaatsers moeten er nog niet aan denken, maar het nieuwe schaatsseizoen 2026/2027 krijgt al vorm. Hoewel de internationale schaatsunie ISU officieel nog geen kalender heeft gepresenteerd, lijken de data en toernooien al wel bekend. Check hier een overzicht van wanneer het schaatsen weer begint.

Terwijl de schaatsers bijna allemaal op vakantie kunnen na een slopend seizoen mét Olympische Spelen, kunnen de ogen van de fans alweer richting het einde van het najaar van 2026. Dan staat namelijk weer het eerste toernooi op het programma en komen de toppers weer het ijs op. In China zijn komend weekend nog de nationale kampioenschappen afstanden, maar daarna zien we voorlopig echt geen klappen op het ijs meer. Tot begin november.

Eerste toernooi begin november

Van 6 tot en met 8 november 2026 is volgens Speed Skating News het allereerste toernooi van de nieuwe kalender: het viercontinententoernooi in Peking, China. Daar schaatsen de beste namen zónder Europese bemoeienis een kampioenschap tegen elkaar. Verwacht daar dus bijvoorbeeld wel Jordan Stolz en Zhongyan Ning aan de start, maar geen Nederlanders, Noren of Italianen. Zij zullen al wel in Peking zijn om te trainen, want vlak na het viercontinententoernooi is daar ook de eerste World Cup.

Eerste World Cups in Azië

Nederland organiseert standaard elk seizoen een kwalificatietoernooi voor de World Cups, waar alle namen moeten strijden om hun plekje op het internationale niveau. Dat gebeurt meestal met een NK afstanden, waar de datum nog niet van bekend is. Wel weten we ver voor 13 november al wie er namens TeamNL op het ijs staan, want dat is de eerste dag van de eerste wereldbeker in Peking (13 tot en met 15 november 2026). Een week later (20-22 november) is ook de tweede World Cup, maar daar is de locatie nog niet van bekend. Waarschijnlijk wordt dat Japan.

Thialf

Vervolgens komen de topschaatsers voor het eerst naar Europa voor de derde World Cup in ons eigen Thialf, Heerenveen. Die wordt van 4 tot en met 6 december gereden. Een week later (11-13) is dan Stavanger in Noorwegen het decor voor de vierde World Cup. Een keer dus geen Hamar. Daarna is er weer even niks en is Thialf van 8 tot en met 10 januari 2027 organisator van de EK sprint en EK allround.

Laatste wereldbekers en WK afstanden

Na de EK's schaatsen is er weer even niks en kunnen de schaatsers zich naar Noord-Amerika verplaatsen voor de laatste World Cups. Salt Lake City (29-31 januari 2027) en Calgary (5-7 februari 2027) zijn achter elkaar gastheer van World Cups 5 en 6. Het internationale seizoen wordt afgesloten met de WK afstanden en die zijn ook weer aan de andere kant van de wereld. De Chinese hoofdstad Peking, gastheer van de Winterspelen van 2022, organiseert van 25 tot en met 28 februari de WK afstanden.

Schaatskalender 2026/2027

Let op: data zijn nog onder voorbehoud. Hierin zijn de NK's nog niet meegenomen.