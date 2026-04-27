Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de rest van de koninklijke familie hadden op Koningsdag 2026 een heerlijke dag in Dokkum. Daar in Friesland kon het niet uitblijven dat er ook even werd geschaatst. Dat deed het koninklijk paar onder begeleiding van enkele olympische kleppers, waaronder Jens van 't Wout.

De koning en de koningin stapten samen het ijs op en werden daarbij begeleid door olympisch kampioenen Marijke Groenewoud, Jens van 't Wout en broer Melle van 't Wout, terwijl de prinsessen Amalia en Alexia vanaf de kant toekeken.

Stoer

Tegenover het AD vertelt Van 't Wout hoe hij de dag heeft beleefd. "We zagen de koning aan komen lopen, hij zag ons en begon meteen te zwaaien. Dat is leuk om te zien, toch. Ik hoopte dat hij zou gaan schaatsen en vond het heel stoer dat hij het deed", zegt de in Laren geboren en in Canada opgegeroeide topshorttracker.

De koning bracht het er helemaal niet zo slecht vanaf. En dat mag ook geen verbazing wekken, want al op jonge leeftijd reed hij de Elfstedentocht uit. Dat was in 1986, destijds onder de schuilnaam W. A. van Buren.

Hard

"We zeiden nog tegen elkaar: zo, hij gaat nog best hard, want je moet op een gegeven moment nog linksaf", vertelt Van 't Wout. "Niet zoveel mensen kunnen zeggen dat ze met de koninklijke familie hebben geschaatst. De koningin ging ook heel hard, dat had ik niet verwacht. Met een jurk aan."

Dokkum

Koning Willem-Alexander heeft de viering van Koningsdag in de Friese stad Dokkum inmiddels afgesloten. Aan het einde van het programma sprak hij van een "onvergetelijke dag" en bedankte hij alle betrokkenen. "Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven die mogelijk was", zei de koning tegen "de burgemeester, de commissaris en iedereen in Dokkum, Noardeast-Fryslân en Friesland".

"Veertig jaar geleden wist ik niet hoe snel ik weer weg moest uit Dokkum", blikte de koning terug. Willem-Alexander deed in 1986 mee aan de Elfstedentocht, die langs Dokkum loopt. "Maar deze keer zou ik niets liever willen dan nog eens terugkomen om hier weer te schaatsen. Het is zo mooi in deze prachtige stad." De koning sloot zijn toespraak af met de woorden "Fryslân boppe", wat betekent "Friesland bovenaan".