Bij de Viking Race, een groot Europees schaatstoernooi voor junioren, krijgen we een glimp te zien van de helden van morgen. En Nienke Meesters (16) ligt prima op koers, zo bleek zaterdag.

Bij de Viking Race zijn schaatsers van 11 tot en met 16 jaar welkom. Ze rijden in diverse leeftijdscategorieën tegen elkaar. De 16-jarige Meesters was ingedeeld in de categorie 15 jaar, gezien dat aan het begin van het seizoen nog haar leeftijd was.

Waanzinnige 1500 meter

Vrijdag en zaterdag moesten de deelneemsters in die categorie vier afstanden rijden: 500 meter, 1000 meter, weer 500 meter en tot slot 1500 meter. Een flinke opdracht voor jonge schaatsers met nog amper internationale toernooi-ervaring. Maar Meesters draaide haar hand er niet voor om. De rijdster van Schaatsteam Vecht uit Utrecht won alle vier de afstanden.

En ze deed dat met grote verschillen. In het eindklassement had ze dik 4,5 punt minder dan de nummer twee, landgenote Hannah de Vries. Vooral met haar 1500 meter maakte Meesters een verpletterende indruk. Ze kwam uit op 1.57,88, waarmee ze liefst 5,4 seconde rapper was dan Sara van de Pol.

Record

De verbluffende tijd gonsde al snel rond in Thialf en omstreken. Schaatsen.nl meldt: "Dat is bijna 6 seconden sneller dan haar oude PR (2.03,68) én goed voor een nieuw Viking-record."

Zelf noemt Meesters het een "bizarre tijd". Haar doel was wel om onder de 2 minuten te schaatsen. "Maar zo ver, dat is wel echt bizar! Het inrijden ging al heel goed, dus ik dacht: ik moet er gewoon voor gaan. Ik rijd heel lekker met twee armen op mijn rug."

Femke Kok

Komend seizoen wil ze zich richten op de 1500 en 3000 meter. Femke Kok is een van haar voorbeelden. "Maar dan ben ik wel meer een lange afstander", zo schat ze zichzelf in. Nu is het tijd voor "feest vieren". Kok heeft overigens een persoonlijk record van 1.52,69 op de 1500 meter.

Chocopasta

Eerder in maart stelde Meesters zich op de Instagram-pagina van haar schaatsvereniging zo voor: "Hoi, ik ben Nienke! Ik ben 16 jaar en dit seizoen DB1. Ik schaats en skeeler bij de Amersfoortse IJs Vereniging. De 3000 en 1500m zijn mijn favoriete afstanden maar eigenlijk vind ik alles leuk. Ook marathons vind ik heel leuk om soms te rijden. Voor mijn wedstrijd eet ik altijd boterhammen met chocopasta en een Snelle Jelle. Naast het schaatsen doe ik soms boulderen wat erg gezellig is met vriendinnen."

Nog even over die 1.57,88 op de 1500 meter: vorige week waren er bij de WK allround in Thialf zeven vrouwen trager op die afstand.