Voor Jutta Leerdam is het vieren van Koningsdag er dit jaar waarschijnlijk niet bij. De topschaatsster vertoeft nog altijd in de Verenigde Staten en heeft het daar behoorlijk naar haar zin. Toch zit Leerdam zeker niet stil, al beleefde ze wel een angstig moment toen haar plots iets voorbij vloog.

Nu alle commotie rond haar confrontatie met een streamer tijdens een vriendschappelijk voetbalpartijtje weer over is gewaaid, kan Jutta Leerdam weer heerlijk genieten van de zon en de fijne omstandigheden aan de andere kant van de oceaan. Dat doet ze met haar partner Jake Paul. En stilzitten is er voor de twee sportfanaten uiteraard niet bij.

Schrik bij Leerdam

Terwijl de rest van Nederland zich in alle vroegte aan het voorbereiden is op Koningsdag, deelt de 27-jarige Leerdam op de story van haar Instagram dat ze iets heel anders aan het doen is. Samen met haar vriend leeft ze zich in alle rust uit op een bootje. Maar dan komt er opeens iets voorbij gevlogen wat tot een gilletje leidt bij de olympisch kampioene.

Op het moment dat Leerdam en Paul aan het kijken zijn hoe een vriend zich waagt aan een potje golfsurfen, valt op de achtergrond te zien dat er ineens iets met hoge snelheid aan komt varen. Vrijwel uit het niets komt er een jetski met twee inzittenden langs, die een hoge golf pakt en vol door de lucht langs Leerdam en Paul vliegt. De Westlandse schrok er wel een beetje van, getuige haar gilletje gevolgd door "Oh, my god." En dat terwijl ze daarvoor nou juist nog even haar stoom had afgeblazen.

'Dat is altijd het antwoord'

Als echte influencer moet Leerdam haar volgers immers continu op de hoogte houden van al haar verrichtingen. Voordat ze een stukje ging varen, moest er, zoals een echte topsporter betaamt, ook nog even aan haar lichaam worden gewerkt. Op TikTok geeft ze haar volgers daar een opvallend advies over.

"Hip thrust is altijd het antwoord", meent Leerdam, bij een TikTok-video waarop ze aan het sporten is. Die oefening is uitstekend voor het versterken van de bilspier en de heupen, die je als schaatser behoorlijk vaak nodig hebt. Het was voor haarzelf in ieder geval lekker om even wat stoom af te blazen, om vervolgens weer te genieten van het leven. Totdat er een vliegende jetski voorbij kwam althans.