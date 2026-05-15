Hij analyseerde wereldkampioenen, olympische ritten en uiteindelijk zelfs zijn eigen zoon. Maar die laatste rol als vader van een topschaatser die meedeed om de prijzen bleek niet te combineren met zijn werk als onafhankelijk analist. Na zeventien jaar neemt Erben Wennemars afscheid bij de NOS, en de omroep reageert met lof én een vleugje weemoed.

Wennemars was al sinds 2009 actief voor de NOS als commentator en analist. In die zeventien jaar groeide hij uit tot een van de meest herkenbare stemmen in de schaatswereld. Hij was aanwezig bij de Winterspelen van 2018, 2022 en 2026 en miste geen enkel groot toernooi. Zijn enthousiasme, kennis en directe stijl maakten hem populair bij het grote publiek.

De afgelopen jaren werd zijn positie steeds ingewikkelder. Zoon Joep Wennemars ontwikkelde zich tot een van de beste schaatsers van Nederland, werd vorig jaar wereldkampioen op de 1.000 meter en deed afgelopen winter mee aan de Olympische Winterspelen in Milaan. Dat maakte de rol van zijn vader als onafhankelijk analist steeds moeilijker vol te houden. "De afgelopen jaren was ik naast analist ook vader van een schaatser die meedeed om de prijzen. Dat maakte het in de ogen van critici ingewikkeld", aldus Wennemars.

Dubbelrol

De NOS probeerde daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Afgelopen seizoen analyseerde Wennemars al geen races van zijn zoon tijdens grote toernooien. Toch bleef het zoeken. "Erben wist daar professioneel mee om te gaan, maar het bleef soms balanceren", erkent hoofdredacteur Xander van der Wulp de sporttak op de site van de NOS. "Als gevolg daarvan kan ik mijn werk niet meer op de vrije en onbevangen manier doen die ik nastreef", voegde Wennemars daar zelf aan toe.

Toch leverde die bijzondere situatie ook momenten op die niemand snel vergeet. Van der Wulp haalt er één specifiek uit, het moment waarop Joep wereldkampioen werd op de 1.000 meter en de NOS zijn vader voor één keer uit zijn analytische rol trok. "Dat heeft schitterende tv opgeleverd. Dat hij nu kiest voor duidelijkheid respecteren we", schrijft Van der Wulp.

Groot verlies voor de NOS

De omroep is openhartig over wat het verlies van Wennemars betekent. Van der Wulp laat er geen twijfel over bestaan. "Wij vinden het jammer dat Erben stopt, maar begrijpen de keuze ook. Hij heeft jarenlang veel voor de NOS betekend. Erben is behalve een zeer kundig analist ook echt een persoonlijkheid én een fantastische ambassadeur voor de schaatssport en sport in het algemeen. We gaan zijn kennis en enthousiasme missen en ik denk dat veel schaatsliefhebbers er ook zo over denken."

'Schaatsen zit in mijn hart'

Wennemars zelf sloot zijn vertrek af met een duidelijke boodschap. "Ik zal me altijd blijven inspannen voor de verbetering van de sport die mij zo veel heeft gebracht. Want schaatsen zit in mijn hart." Hoe zijn toekomst er precies uitziet, is nog niet bekend. Maar dat hij de sport niet zomaar loslaat, staat buiten kijf.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover