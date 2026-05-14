Renate en Erben Wennemars zijn nog altijd flink bezig met de verbouwing van hun nieuwe huis in Zwolle. De schaatser doet daarin bijzonder veel werkzaamheden zelf en veel daarvan legt hij vast op video. Zijn vrouw Renate is niet te beroerd om een voice-over in te spreken voor die filmpjes.

Erben Wennemars is in de droomwoning te Zwolle druk bezig met de vloer en Renate kan het niet laten om de voice-over met een knipoog in te spreken.

'Daar zit hij dan, op zijn knieën'

"En daar zit hij weer hoor, op zijn knieën. De vloer moest eruit en dat ging hij maar eens even lekker in zijn eentje doen", start Wennemars de video waarin haar man bezig is met de vloer van het huis. "En omdat hij aan het einde van de dag graag wil zien wat hij heeft gedaan, zet hij de camera neer voor een good old timelapse. En daar kijken wij nu lekker naar", gaat Renate Wennemars verder in de video van haar hardwerkende man.

Verderop in de video lijkt Renate steeds verbaasder. Zelfs in het donker en de volgende dag zit haar man nog altijd 'op zijn knieën' om de vloer in het huis verder af te maken. Ook valt het Renate op dat haar man 'heel netjes werkt'. "Hij werkt ook netjes en gaat zometeen vegen. Let maar op. Dan is hij bijna klaar", sluit de vrouw van het schaatsicoon de video af. Het eindresultaat van de vloer wordt nog niet getoond, maar Wennemars heeft er overduidelijk ziel en zaligheid in gelegd.

Complimenten in de comments

Hun zoon Joep Wennemars steunt de klussers in ieder geval. Hij reageert met een emoji van een vuurtje onder de post van zijn vader en moeder. Zijn vriendin Suzanne Schulting moet vooral lachen om de 'goede voice-over' die haar schoonmoeder voor de video heeft verzorgd. Wennemars is in ieder geval blij dat hij lekker veel 'zelf kan doen' in het huis.

