Topschaatsster Esmee Visser (30) had een korte carrière in de top, maar wat schaatste ze in drie seizoenen een hoop hoofdprijzen bij elkaar. Inmiddels is de voormalig olympisch kampioene ook volop bezig met haar maatschappelijke loopbaan. Ze blijkt zeer betrokken te zijn bij zaken omtrent duurzaamheid.

Van 2018 tot en met 2020 werd Visser meervoudig Nederlands kampioene op de lange afstanden, pakte ze tweemaal Europees goud op de 3000 meter en werd ze als klapstuk olympisch kampioene op de 5000 meter in 2018.

In de jaren daarna stapelden de fysieke problemen zich op en moest ze onder meer een heupoperatie ondergaan, waardoor ze het olympisch kwalificatietoernooi van eind 2025 moest laten schieten. Of we haar weer wedstrijden zien schaatsen is ongewis. Ze schreef destijds op Instagram: "Het belangrijkste is dat mijn heup volledig kan herstellen, zodat ik op de lange termijn weer vrij kan bewegen. Wanneer dit gaat zijn weet niemand. Tot dan kan ik alleen maar verstandige dingen doen en hard blijven werken."

Jury

In 2021 studeerde ze af in de farmaceutische wetenschappen en ze zet zich onder meer via het programma Sportploeg voor de Eeuw, een initiatief van More2Win, TU Delft en het Nationaal Klimaatplatform, in voor een schonere wereld. Vandaar dat Visser gevraagd is om een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de toekomst van sportaccomodaties.

Op LinkedIn schrijft ze: "Vereerd om aan te mogen kondigen dat ik als jurylid ben aangeschoven bij de verkiezing ‘Sportaccommodatie van het jaar’ vanuit NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen! De verkiezing zet accommodaties die bezig zijn met verduurzaming in het zonnetje en deelt kennis over de mogelijkheden en moeilijkheden bij verduurzaming van accomodaties."

Onder druk

Ze stipt aan dat zulke plekken een verbindende rol spelen in de samenleving. Maar: "Dat staat onder druk als verenigingen hun energiekosten niet meer kunnen betalen. Door te verduurzamen en voorbeelden te delen, kunnen we elkaar inspireren en zorgen dat sport ook in de toekomst toegankelijk blijft. De uitreiking van de titel Sportaccommodatie van het jaar 2026 vindt plaats op 10 juni."

Op de site van Duurzame Sportsector geeft ze aan dat ze zich als jongere schaatsster niet durfde uit te spreken over andere zaken dan haar sport. Nu is ze zelfbewuster. "Ik realiseerde me dat ik zelf vroeger ook geïnspireerd werd door sporters. Dan is het alleen maar mooi als jij die rol nu ook kunt vervullen. Het verenigingsleven heeft mij zoveel gebracht. Dat wil ik beschermen", aldus Visser.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover