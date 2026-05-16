Jutta Leerdam staat bekend als een van de beste schaatssters ter wereld, maar in Los Angeles laat de olympisch kampioene een heel andere kant van zichzelf zien. Met een prachtig uitzicht over de wereldberoemde stad gaat ze volledig los op een bekende Nederlandse hit én dat valt zelfs de zanger van het nummer op.

Leerdam verblijft momenteel samen met haar verloofde Jake Paul in Los Angeles. De Amerikaanse bokser is druk bezig met de voorbereidingen voor een groot MMA-evenement dat zijn bedrijf Most Valuable Promotions zaterdag organiseert op Netflix.

Leerdam was donderdag ook aanwezig bij de persconferentie, waar Paul onder meer een onderonsje had met MMA- en boksster Francis Ngannou. Vanwege het grote evenement van haar verloofde spendeert het wereldberoemde koppel in Los Angeles.

Cheerio

Naast alle drukte rondom het evenement van Paul vindt Leerdam ook tijd om te ontspannen. Aan de rand van het zwembad van hun villa in Beverly Hills, met een spectaculair uitzicht over de stad, deelt ze beelden waarop ze volledig losgaat op de hit Cheerio van Justen de Wildt.

De zanger van het nummer reageert enthousiast onder de video: "Goed bezig Jutta! Cheerio." Ook Demi de Boer, dochter van oud-international Ronald de Boer, laat van zich horen. Ze is vooral onder de indruk van het fysiek van de olympisch kampioene: "Okkk, ik ga naar de sportschool."

Nieuw tijdperk na olympisch goud

Leerdam geniet momenteel van een welverdiende periode buiten het ijs. Afgelopen februari maakte ze haar grote droom waar op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze goud won op de 1000 meter. Samen met coach Kosta Poltavets bouwde ze in aanloop naar de Spelen aan een unieke samenwerking. "Samen tegen de stroom in", omschreef Poltavets hun werkwijze in gesprek met NRC. De twee waren volledig open naar elkaar. "Het kon knetteren", onthulde hij, "maar uiteindelijk werden we er allebei beter van."

Nu het olympisch seizoen erop zit, is het nog onzeker of Leerdam volgend seizoen terugkeert op het ijs. Ze liet eerder weten graag moeder te willen worden. Wat wel duidelijk is: ze bevindt zich in een nieuw hoofdstuk. Zo kondigde ze onlangs via TikTok een 'nieuw tijdperk' aan, met kortere nagels als symbool. "Ik voel dat ik volwassen word", zei ze. "Nu zit ik gewoon in een korte nagel-tijdperk."

Jake Paul

Haar verloofde is intussen druk met zijn eigen werkzaamheden in LA. Bij de persconferentie liet Paul een opvallende uitspraak vallen over zijn gebroken kaak, opgelopen tijdens zijn verlies van Anthony Joshua. "Die is 100 procent ready", zei hij zelfverzekerd. Of hij daadwerkelijk terugkeert in de ring is nog onzeker, maar stil zit het koppel in LA duidelijk niet.

