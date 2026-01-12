Anna Boersma heeft haar eerste grote internationale toernooi afgesloten in de middenmoot. De Nederlandse topschaatsster koos als enige olympiër van TeamNL om mee te doen aan de EK afstanden, maar kwam zonder aansprekende resultaten weer thuis. Haar blik kan nu écht op de Winterspelen in Milaan. Analist Erben Wennemars ziet Boersma (24) als een soort kopie van Esmee Visser.

Visser reed, net als Boersma nu, in 2018 de EK afstanden en ging daarna naar de Spelen. Daar verraste ze iedereen met olympisch goud op de 5000 meter. Boersma volgt volgens Wennemars haar voorbeeld. "Ik snap heel goed dat ze hier wél aan meedeed", zegt de voormalig topschaatser in de Schaatspodcast van de NOS. "Ze heeft nog nooit echt een groot internationaal toernooi gereden, dan moet je met alles blij zijn."

Esmee Visser

Boersma van Team Staan - CTS Group moet volgens Wennemars gedacht hebben dat ze een paar weken voor de Spelen 'zo'n EK rijdt en Europees kampioen wordt. Dan heb ik een titel in m'n zak en ga ik naar de Spelen toe en wordt het alleen maar makkelijker'. Kampioen werd ze niet, maar toen ik haar daar zag in Polen deed ze me denken aan Esmee Visser. Die verwachtte er in 2018 ook niks van, reed voor de Spelen een EK, werd Europees kampioen en was gewoon heel blij met die titel. Een paar weken won ze later ook nog eens een olympische titel."

'Deze moet ze vergeten'

Het verschil is echter dat Boersma nu 'maar' zesde werd op haar 500 meter en dat ze op de teamsprint door een vallende ploeggenoot niet op het podium kwam en de 1000 meter afzegde. "Het kán wel, maar dan moet het wel even goed uitpakken. Het pakt voor Anna helaas niet zo goed uit, maar ze is wel een ervaring rijker. Nu moet ze lekker gaan trainen en dan op naar Milaan voor een nieuwe kans. Deze ritten moet ze vergeten, ze moet denken aan het OKT. Daar was ze heel goed en heel snel."

