Van het ijs in het noorden van Nederland naar de warmte in het zuiden van Afrika. Die trip heeft topschaatser Jenning de Boo achter de rug en de wereldkampioen sprint geniet volop van zijn vakantie. Hij laat zelfs wat dansmoves zien.

Het seizoen van De Boo kende vele successen. Zo werd hij bij de Olympische Winterspelen tweede op zowel de 500 meter en 1000 meter. Beide keren was de Amerikaan Jordan Stolz hem te snel af. In maart waren de roller omgedraaid, want toen versloeg de Groninger hem op drie van de vier afstanden bij de WK sprint in Thialf en won hij met groot verschil in het klassement de titel.

Zuid-Afrika

Na ook nog diverse optredens in de media en huldigingen kon De Boo eindelijk wat tijd voor zichzelf nemen. Alhoewel: De Boo is een sociale gozer en hij besloot naar Zuid-Afrika te reizen met zijn teamgenoot Tim Prins. Het koppel van Team Reggeborgh is niet uniek in die keuze: ook Joep Wennemars en Suzanne Schulting (beiden Team Essent) kozen dat land.

Op Instagram laat De Boo zien wat hij in het zuiden van 'het donkere continent' zoal is tegenkomen. Hij schrijft: "Eerste week in Suid-Afrika in ‘n neutedop", waarmee hij de Zuid-Afrikaanse taal en tongval combineert met de Groningse.

Dansen

De Boo kijkt onder meer uit op de oceaan, bewondert met Prins het natuurschoon, geniet van een lunch, is meerdere keren verdiept in een kaart of foldertje en bakt zijn dierbare benen bruin aan de rand van een zwembad.

In de laatste bijdrage is in een korte video te zien dat De Boo bij dat zwembad ook wat danspasjes eruitgooit. Met een glas wijn in de hand en de zon in zijn rug levert het een pakkend toeristisch plaatje op.

Femke Kok

Meerdere collega's laten een reactie achter op de fotodump. Joy Beune, de vriendin van De Boo's teamgenoot Kjeld Nuis, schrijft "Genieton". Femke Kok noemt hem "Levensgenieter". Nuis heeft commentaar: "Tim mag wel ff naar de kapper, kijk dat lange haar van hem in die taxi."

Relatie?

Tijdens en na de Winterspelen vroegen meerdere schaatsfans zich af of De Boo en Kok wellicht een koppeltje kunnen of gaan vormen. Beide topschaatsers zijn vrijgezel en zitten in dezelfde ploeg. Vooralsnog gaat hun band niet verder dan die van collega's.