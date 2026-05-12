De kans werd deze week een stuk groter dat het langebaanschaatsen tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 gehouden zal worden in Thialf. Het evenement vindt plaats in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte hal en dus lopen er gesprekken met de baan in Heerenveen. Dat zou voor de Nederlandse fans natuurlijk bijzonder zijn, maar voor een schaatsster als Suzanne Schulting kan dat weleens een probleem opleveren.

Sportkoepel NOC*NSF bevestigde maandag dat het organisatiecomité van de Winterspelen exclusieve gesprekken wil houden met Thialf om daar het olympisch schaatstoernooi te gaan houden in 2030. Nadat in Frankrijk werd besloten geen nieuw stadion te bouwen voor de Spelen bleven Turijn en Heerenveen over als mogelijke alternatieve.

Door het statement van NOC*NSF ziet het er nu dus naar uit dat de topschaatsers over vier jaar in Thialf moeten gaan rijden. Als dat gebeurt, zou het voor het eerst zijn dat de Winterspelen (deels) in Nederland gehouden gaan worden.

Voor de Nederlandse fans is dat een unieke kans om in de buurt naar olympische wedstrijden te kijken, maar voor sommige schaatsers kan er een bizar probleem ontstaan. De andere sporten en disciplines worden tenslotte wel in Frankrijk gehouden.

Probleem voor schaatsers als Schulting

Schulting deed bij de afgelopen Winterspelen mee aan zowel het langebaanschaatsen als het shorttrack. Dat was mogelijk doordat het schema dat toeliet, maar ook doordat beide disciplines in Milaan werden gehouden.

Over vier jaar lijkt de combinatie een stuk moeilijker te gaan worden. De shorttrackwedstrijden worden tenslotte in de Franse stad Nice gehouden. Voor die sport wordt op dit moment wel een speciale baan gebouwd. Die dient niet alleen voor het shorttrack, maar ook voor het kunstrijden.

Als Schulting, die onlangs liet weten beide onderdelen ook de komende jaren te gaan combineren, of een andere schaatser zich voor beide disciplines plaatst, moet er dus plotseling gereisd worden tussen twee locaties die ver uit elkaar liggen. De afstand tussen Heerenveen en Nice bedraagt zo'n 1400 kilometer.

Vader Schulting maakt zich niet druk

Jan Schulting, de vader van Suzanne, lijkt zich er in ieder geval nog niet echt druk over te maken. Hij reageerde in het NOS Journaal op de kwestie: "Mocht Suzanne het halen in beide disciplines dan zou het ultiem zijn. Het sparen is al begonnen en het logistieke lossen we op, want ik heb een vrouw die ongelofelijk inventief is. Zij kan alles heel goed organiseren en dat zal ze ook zeker doen."

