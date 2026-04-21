Suzanne Schulting verlengde dinsdag haar contract bij Team Essent en maakte ook gelijk bekend dat ze de langebaan blijft combineren met het shorttrack. Oud-topschaatsster Marianne Timmer vindt dat een slimme keuze en denkt dat het ook goed is voor de sport. “Als zij nog een keer zo’n stap maakt dan is ze er ook.”

Timmer is in gesprek met Sportnieuws.nl positief over de contractverlenging van Schulting én haar keuze om de twee schaatsliefdes te blijven combineren. “Ze heeft afgelopen jaar een mega sprong gemaakt op de langebaan en ik denk dat het slim is dat ze de combinatie gaat doen.”

'Dat moeten ze goed met elkaar afspreken'

"Het is gewoon een absolute topper bij het shorttrack, dus ik denk dat het goed voor haar is om weer aansluiting te krijgen bij het team", vertelt Timmer over het besluit van Schulting om zich ook toe te blijven leggen op het shorttrack. "Die ploeg was natuurlijk erg op elkaar afgestemd en het is lastig als je dan zomaar weer binnenkomt. Nu gaat ze vanaf het begin mee in het traject daar."

Wel is er daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Jac Orie, coach van Team Essent, en shorttrackbondscoach Niels Kerstholt: "Het vergt betere afstemming en communicatie. Jorien ter Mors heeft het natuurlijk ook gedaan, maar de afstemming is dan belangrijk. Ze moeten goed met elkaar afspreken hoe ze dat aan doen. En dat moet in het voordeel van Schulting zijn."

'Dat zou geweldig zijn'

Dat Schulting bij het shorttrack tot de wereldtop behoort, kent geen twijfel, maar die vraagtekens waren er wel aan het begin van het vorige schaatsjaar op de langebaan. Na een moeizame start sloot ze het seizoen echter geweldig af. Schulting plaatste zich voor de Winterspelen, won de NK sprint en werd op de WK tweede achter Femke Kok.

Coach Orie gaf aan dat Schulting haar plafond nog niet heeft bereikt en Timmer is dan ook benieuwd of ze zich kan gaan meten met Kok en Jutta Leerdam: “Schulting is gewoon absolute top. Als zij nog een keer zo’n stapje maakt dan is ze er ook. Het zou geweldig zijn als zij die aansluiting vindt.”

Kok en Leerdam zijn op de korte afstanden op dit moment de andere boegbeelden van het Nederlandse vrouwenschaatsen, maar van die laatste is het op dit moment nog niet bekend hoe lang ze nog doorgaat. Timmer vindt het dan ook goed voor de sport dat Schulting in ieder geval nog zeker twee jaar op de langebaan te bewonderen is: “Zij is natuurlijk een prachtige schaatsster en een authentieke sporter. Dat is hartstikke belangrijk om erbij te houden.”

Schulting ook langer aan zijde van vriend Joep Wennemars

Schulting kan bij haar ploeg de komende jaren ook profiteren van de aanwezigheid van Angel Daleman. Het 19-jarige talent verlengde onlangs ook al haar contract bij het team van Orie. “Dat zijn goede trainingsmaatjes. Qua trainingsschema’s kunnen ze allebei op hoog niveau intervaltrainingen aan en daarmee hebben ze veel aan elkaar. Dat is alleen maar mooi.”

De contractverlenging van Schulting betekent daarnaast ook dat ze sowieso tot 2028 in dezelfde ploeg rijdt als haar vriend Joep Wennemars. “Zolang ze lief voor elkaar zijn is het helemaal positief. Als ze ruzie gaan maken dan wordt het weer wat minder, maar dat is overal zo”, besluit Timmer met een knipoog.