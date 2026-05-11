Het wordt steeds waarschijnlijker dat bij de Olympische Winterspelen van 2030 de schaatsonderdelen worden gehouden in Thialf. Het ijspaleis in Heerenveen is volop in de running, terwijl Turijn buiten beeld raakt als locatie. Organisator Frankrijk beschikt niet over een ijshal voor langebaanschaatsen en dus moet er een alternatief gevonden worden.

Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen wil "exclusieve gesprekken" aangaan met schaatsstadion Thialf in Heerenveen met het oog op het organiseren van het olympische schaatstoernooi. Dat bevestigt NOC*NSF maandagavond aan het ANP.

"Daarmee is de kans op toewijzing van het olympisch schaatsen tijdens de Spelen in 2030 toegenomen, al staat de keuze van de Fransen nog niet vast", schrijft NOC*NSF. Volgens de sportkoepel is "een lange periode van informeren" voorbij, en wordt er de komende tijd "op detailniveau" gesproken.

Frankrijk kan het niet zelf

De organisatoren hadden al besloten dat er geen nieuw schaatsstadion gebouwd zou worden in Frankrijk voor de Spelen van 2030. Naast Heerenveen was ook Turijn, dat de Winterspelen in 2006 organiseerde, in beeld voor het schaatstoernooi. Nu heeft het organisatiecomité volgens AFP toestemming gevraagd aan het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om exclusief met Heerenveen in gesprek te gaan.

De definitieve goedkeuring van de beoogde sportlocaties door het IOC moet eind juni plaatsvinden. Als het toernooi aan Heerenveen wordt toegewezen, zouden de Olympische Winterspelen voor het eerst in de geschiedenis, weliswaar deels, in Nederland worden gehouden.

Turijn

In juli 2024 kreeg Frankrijk de Winterspelen van 2030 toegewezen door de olympische bond IOC. Destijds had Frankrijk nog het plan om de wedstrijden in het langebaanschaatsen zelf te organiseren. Alhoewel er toen en ook nu geen overdekte schaatshal staat in het land, werd gemikt op de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur en Auvergne-Rhône-Alpes.

Maar gaandeweg het plannen en organiseren rijpte het idee om het langebaanschaatsen uit te besteden aan een ander Europees land. Edgar Grospiron, voormalig freestyleskiër en president van het organiserende comité in Frankrijk, zei daar rondom de afsluiting van de Spelen in 2026 wat over. "Al voordat de IOC ons de Spelen van 2030 toekende, waren we overeen gekomen om het langebaanschaatsen buiten Frankrijk te organiseren", zei Grospiron.

IOC

Minne Dolstra, directeur van Thialf, zegt tegen De Telegraaf: "Behalve dat Thialf een breedtesportlocatie is, faciliteren we natuurlijk ook de topsport. Daar is Thialf wereldwijd beroemd om. Het IOC ambieert een milieuvriendelijke en duurzame oplossing voor het vraagstuk van de volgende Spelen. Als er voor Thialf wordt gekozen, hoeft er niets nieuws te worden gebouwd."

Het zal wat Dolstra betreft een 'olympisch feest' worden. Er zijn weleens grotere afstanden tussen olympische locaties dan nu tussen de Franse Alpen en Heerenveen. " Er komt een echt atletendorp", belooft Dolstra.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover