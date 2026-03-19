Kjeld Nuis en Femke Kok doen er als topschaatsers alles aan om in topvorm te zijn als ze prestaties op het ijs moeten leveren. Daar hoort herstel en voeding zeker tegenwoordig bij. De fitheidsgoeroe's die ze inmiddels zelf geworden zijn voor hun sport, brachten daarom een 'mega interessant' bezoekje.

Vlak voordat ze op vakantie konden gaan, gingen Kok en Nuis langs bij Upfront. Dat is een voedingsmerk met eigen testlab, fabriek en supermarkt en is volledig gericht op het zo gezond mogelijk maken van voeding. Zeker voor topsporters een belangrijk onderdeel in hun carrière. Na de Olympische Spelen, waarin Kok goud en zilver pakte en Nuis brons, werden ze uitgenodigd om de nieuwe lijn uit te proberen en feedback te geven.

'Het perfecte moment'

'Olympische helden op bezoek', schrijft het merk op Instagram, begeleid door een aantal foto's van Nuis en Kok die zich onderdompelen in de voedingswereld. 'Vorige week kwamen Femke Kok en Kjeld Nuis langs bij ons op de campus. Sinds begin dit jaar zijn we bezig met ontwikkelen van producten voor topprestaties. Dus dit was het perfecte moment om met twee topatleten in gesprek te gaan.'

'Mega interessant om te horen'

Het bedrijf was blij met de komst van de schaatsers. 'We hebben Femke en Kjeld onze supermarkt laten zien. Mooi om hen de nieuwe PRO lijn te laten proberen. Mega interessant om te horen wat écht het verschil maakt voor een professioneel atleet. Dit zorgt ervoor dat we nog meer stappen kunnen zetten in onze productontwikkeling, en nog meer in kunnen zetten op functionaliteit. Kjeld en Femke, erg nice dat jullie er waren.'

'Let's go'

Kok en Nuis vonden het ook mooi, gezien hun snelle reacties op de post. 'Let's go', schrijft Kok en ook Nuis toont zich met spierballen-emoji's blij met zijn komst naar Upfront.