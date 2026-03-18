De Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen kwamen dinsdag weer bij elkaar voor een speciaal erediner. Shorttracker Jens van 't Wout wilde daar wel even weten hoe het zit tussen Jenning de Boo en Femke Kok. Sinds de Spelen laaien de liefdesgeruchten tussen de twee namelijk flink op.

Van 't Wout is net teruggekeerd van de WK shorttrack en bezocht dinsdag het erediner van TeamNL in Den Haag. Daar waren alle Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische- en Paralympische Winterspelen uitgenodigd.

De winnaar van drie keer olympisch goud en één keer brons greep zijn kans schoon om de geruchten over Kok en De Boo aan te wakkeren. De schaatscollega's van Team Reggeborgh trokken in Milaan veel met elkaar op en hebben beiden geen relatie. Veel fans vinden de twee wel een mooi setje en sindsdien wordt er dan ook veel gespeculeerd over een mogelijke liefde tussen de twee.

'Kusje voor Femke'

Van 't Wout probeerde de twee zelfs 'zoenend' vast te leggen. Hij filmt De Boo voor een TikTok en zegt daarbij dat hij over zijn schouder een kus beweging moet maken. "En dan zie je daar...", klinkt het op de achtergrond. Kok staat vlak achter hem en door het perspectief lijkt het net alsof De Boo haar een kus geeft. "Ja, ja, ja", wordt er enthousiast geroepen achter de camera.

"Een kusje voor Femke", schrijft Van 't Wout bij de beelden. "Zijn de geruchten waar?!" De Boo kan er zelf ook wel om lachen.

Reactie De Boo en Kok

De twee spraken zich eerder al uit over alle speculaties. "Ja, ik zie ook allemaal dingen voorbij komen. Hartstikke leuk", zei De Boo tegen RTL Boulevard. Kok benadrukte dat de band tussen hen vooral als vriendschappelijk moet worden gezien. "We zijn gewoon hele goede teamgenoten en hebben het supergezellig met ons hele team. Als mensen daar meer van maken, moeten zij dat weten."

Van 't Wout en De Boo zijn ook goede vrienden. Ze kennen elkaar van jongs af aan uit het shorttrack. Tot en met 2023 waren de olympische medaillewinnaars teamgenoten bij de nationale shorttrackploeg. De Boo was namelijk lang actief op de korte baan en nam onder meer deel aan een jeugd-WK.