Eindelijk zijn er wedstrijden gehouden op de ijsbaan waar bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan wordt geschaatst. Ook de Nederlandse schaatsers lieten zich gelden. Enkele baanrecords zijn nu in handen van Team NL.

In het Milano Speed Skating Stadium werd afgelopen weekend een World Cup gehouden voor junioren en neo-senioren. Voor de toprijders is er geen voorbereidend evenement gepland.

Schaatsbond ISU had de gewoonte om een jaar voor de Spelen een groot toernooi te organiseren op de plek waar later voor de olympische plakken wordt geschaatst. Ditmaal stond er niet zo'n groots testevenement op de schaatsagenda.

Meike Veen

Daardoor zijn de huidige baanrecords van de schaatsbaan die is neergelegd in een evenementenhal (Fiera Milano) in handen van iets minder bekende namen. Bijvoorbeeld van Meike Veen, een 21-jarige schaatster van Team Essent. Ze won de 1000 en 1500 meter bij de World Cup voor junioren en heeft gelijk ook twee baanrecods in handen. Een grote eer toch, want menig schaatser sluit zijn loopbaan af, zonder dat hij ooit op een ijsbaan de snelste tijd ooit heeft gereden.

Ook bij de mannen was er bij de junioren een Nederlandse winnaar. Kayo Vos sloeg toe op de 1000 meter. Al met al zijn er drie van de acht baanrecords op de individuele afstanden in Nederlandse handen. De 5000 meter voor vrouwen en 10.000 meter voor mannen werden niet gereden bij de World Cup. Junioren worden nog niet gecontronteerd met die lange afstanden.

KNSB

De schaatsbond KNSB nam deze mogelijkheid om de olympische ijshal te verkennen gretig aan. Een delegatie met Chef de Mission Carl Verheijen, disciplinemanager Freek van der Wart, teammanager Yvonne van Gennip en embedded scientist Sander van Ginkel reisden af naar Italië.

Veen was tevreden met de ijskwaliteit. Ze omschreef tegenover Schaatsen.nl het ijs als zacht, wat voor kortere afstanden gunstig is. "Op de startlijst stond een baanrecord van 1.40 op de 1000 meter, afkomstig van het testpaar. Heel leuk dat ze nu allebei op mijn naam staan", aldus Veen.

"Ook onze temporondjes hebben we kunnen vergelijken met die in Heerenveen. Hier waren we een paar tienden langzamer. Maar in Thialf is alles erop gericht hard te schaatsen en een optimale rijwind te creëren door bijvoorbeeld de opstelling van de tribunes. In Milaan zijn die heel hoog, evenals het plafond."