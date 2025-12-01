De schaatsers mochten na de eerste World Cups van het jaar afgelopen weekend genieten van een paar rustige dagen, maar voor Jutta Leerdam was dat allerminst het geval. De topschaatsster werd door een automobilist van de fiets gereden en liep daarbij ook wat verwondingen op. Ex-topschaatsster Marianne Timmer vertelt in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze geschrokken is.

Leerdam deelde zaterdag een filmpje op TikTok waarin ze vertelde door een automobilist te zijn aangereden. De bestuurder zat volgens de topschaatsster op zijn telefoon. Leerdam stelde haar volgers gerust door te zeggen dat ze zich nog altijd gezond voelt, maar toonde in de video wel dat ze aan het ongeluk schaafwonden aan haar kin en arm over heeft gehouden.

"Zo zie je ook maar dat een ongeluk in een klein hoekje zit en dat hoeft niet altijd jouw schuld te zijn", reageert een geschrokken Timmer in de podcast. "Het blijft gewoon uitkijken. Ik zag dat ze flink gehavend in het gezicht was, aardige schaafwonden. Al breek je geen botten, toch heeft het natuurlijk impact."

'Dat heeft weer aandacht nodig'

De drievoudig olympisch kampioen is begaan met Leerdam: "Ik hoop oprecht dat Jutta hier niks aan overhoudt en dat ze bij de fysio de boel goed laat checken, want het zijn de kleine dingen die zo meteen het verschil maken. Je bent aan het rekken en het strekken. Dus het kan zijn dat je dan een klein werveltje hebt die weer niet lekker zit en dan moet je weer naar een specialist. Al krijg je een klein zetje, dat heeft weer even aandacht nodig."

Timmer ziet dan ook dat de aanrijding voor een verre van ideale voorbereiding op het belangrijke OKT (Olympisch Kwalificatietoernooi) van later deze maand zorgt. "Die laatste puntjes op de i, dat gaat om het gevoel en het gaat om duizendsten en honderdsten. Dat lichaam is gewoon een een Formule 1-wagen. Daar kan je niet zoveel kleine foefjes of dingetjes mee uithalen, want dat heeft gewoon een impact. Het niveau is zo hoog, dus daar moet met aandacht en zorg naar gekeken worden. Gelukkig is ze postief. Maar het geeft wel een tikje en het kost energie."

Steun in de rug

Leerdam komt later in de aflevering ook nog aan bod, want wekelijks geeft Timmer iemand uit de schaatswereld een steuntje in de rug. Deze keer kan dat maar één iemand zijn: "Dat vind ik toch absoluut Jutta. Het is toch weer een mega impact, het is schrikken. Je hebt toch schade opgelopen. Hopelijk niet iets blijvends dat er stijfheid optreedt. Dat gun je gewoon echt niemand en zeker Jutta niet. Applausje voor Jutta, ik hoop dat dit een extraatje is dat ze weer beter herstelt."

