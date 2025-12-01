De World Cup schaatsen in Heerenveen komend weekend levert een aantal opvallende namen op. Vooral op het onderdeel teamspint kiest bondscoach Rintje Ritsma voor een aantal opvallende namen. Het schaatsweekend in Thialf ziet er sowieso apart uit, waardoor de verklaring voor de namen wel weer uit te leggen valt.

Er is tijdens de derde World Cup van dit seizoen geen plek voor de ploegenachtervolging. Ook is er maar ruimte voor één 500 meter, in plaats van de gebruikelijke twee. Daardoor komen de sprinters wat meters tekort ten opzichte van de wereldbekers in Salt Lake City en Calgary. Dat vangen topnamen als Jenning de Boo en Femke Kok op door mee te doen aan een niet-olympisch onderdeel.

Teamsprint

De twee Nederlandse topsprinters zijn namelijk geselecteerd voor de teamsprint, waarbij een drietal zo snel mogelijk naar de streep moet rijden. Na elk rondje valt de voorste rijder af. In dat treintje gaan Kok en De Boo dit weekend plaatsnemen. Op zondag is de teamsprint, die tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan niet gereden wordt en dus zeker dit seizoen minder van belang is.

Geen wereldkampioenen

Zo heeft bondscoach Ritsma ervoor gekozen om de regerend wereldkampioenen allemaal niet op te stellen in de vrouwenploeg. In Hamar reden Jutta Leerdam, Angel Daleman en Suzanne Schulting naar het goud, maar bij de eerste internationale teamsprint van dit seizoen staan zij alledrie niet op de lijst. Kok, Anna Boersma en Marrit Fledderus vormen het Nederlandse trio.

Mannen

Bij de mannen heeft Ritsma de zilveren trein van Hamar relatief intact gelaten. De Boo schaatst samen met Tim Prins en krijgt deze teamsprint gezelschap van Stefan Westenbroek. De tweede plek in maart dit jaar werd nog gereden met Janno Botman. Zo komen De Boo en Kok toch aan wat extra meters omdat ze een reguliere 500 meter missen in Heerenveen. Al kan de deelname aan het teamonderdeel ook risico's met zich meebrengen.

Selectie Nederland voor World Cup schaatsen in Heerenveen

Vrouwen

500 meter: Femke Kok, Marrit Fledderus, Anna Boersma, Angel Daleman, Jutta Leerdam.

1000 meter: Femke Kok, Marrit Fledderus, Jutta Leerdam, Isabel Grevelt, Antoinette Rijpma - De Jong.

1500 meter: Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-De Jong, Joy Beune, Angel Daleman, Melissa Wijfje.

5000 meter: Joy Beune, Merel Conijn, Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff, Sanne in ‘t Hof.

Mass Start: Marijke Groenewoud, Bente Kerkhoff.

Team Sprint: Anna Boersma, Marrit Fledderus, Femke Kok.

Mannen

500 meter: Jenning de Boo, Sebas Diniz, Stefan Westenbroek, Joep Wennemars, Merijn Scheperkamp.

1000 meter: Joep Wennemars, Tim Prins, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Kai Verbij.

1500 meter: Kjeld Nuis, Tim Prins, Joep Wennemars, Wesly Dijs, Tijmen Snel.

10.000 meter: Jorrit Bergsma, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Kars Jansman, Beau Snellink.

Mass Start: Bart Hoolwerf, Jorrit Bergsma.

Team Sprint: Stefan Westenbroek, Jenning de Boo, Tim Prins.