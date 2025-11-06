In de schaduw van de topnamen beleefde Meike Veen (21) ook een waanzinnig weekend op de NK afstanden. De schaatsster van Team Essent reed liefst drie persoonlijke records en stond daarmee twee keer in de top-tien. Veen kijkt met heel veel plezier terug op de razendsnelle opening van haar seizoen.

Veen verbeterde haar tijden op alle drie de afstanden waar ze aan meedeed en greep op de 1500 meter maar net naast een World Cup-ticket. De vele positieve reacties die daarop volgden, maakten het weekend voor haar toch nog extra bijzonder.

Berichtjes

"Ik verbaas me er elke keer weer over hoeveel mensen je een berichtje sturen. Ik vind het superlief dat ze de moeite ervoor nemen, dus dan probeer ik ze ook allemaal te beantwoorden", zo vertelt Veen erover in een interview met Team Essent.

Deze lieve berichtjes kreeg ze van allemaal oude bekenden. "Het zijn vooral mensen uit het dorp, oud-collega's van mijn ouders of mensen die ik via via ken. Op maandag heb ik de tijd genomen om ze te beantwoorden."

Bijna bij de eerste vijf

Veen begon vrijdag met de 1500 meter, waar ze een tijd van 1.56,69 neerzette. Het scheelde maar zeven honderdsten of ze zat bij de eerste vijf. In eerste instantie baalde ze, maar uiteindelijk voelde ze toch trots. "Terwijl ik nog lag uit te hijgen in de kleedkamer, hoorde ik dat ik zesde was geworden. Even later kwam ik erachter dat het maar zeven honderdsten scheelde met de nummer vijf. Dat was wel even zuur. Toch overheerste het goede gevoel, want ik zat bij de beste zes van Nederland. Dat was een mooie bevestiging van wat ik in de trainingen al voelde."

1000 meter

Op zondag reed Veen de 1000 meter. Hierin eindigde ze als tiende en verbeterde haar PR met ruim een seconde, iets wat ze niet had verwacht. "Vlak voordat we weg werden geschoten, ging de muziek ineens keihard aan. Ik schrok, maar liet me niet te veel afleiden. Ik wist van tevoren dat ik mijn verstand op nul moest zetten, aangezien mijn directe tegenstandster (Anna Boersma, red.) heel snel opent."

Veen hield haar focus er dan ook goed bij, met een mooi resultaat als gevolg. "We maakten er een snelle rit van met zijn tweeën en vooral mijn laatste rondje was heel goed. Ik was nog nooit geëindigd met een rondje 29,0. Toen ik mijn tijd zag, dacht ik: huh, hoe dan? Ik had wel gehoopt op een PR, maar had niet verwacht dat ik hem zo dik zou verbeteren. Daar was ik echt heel blij mee."

Komende weken

Veen beleefde dus een mooi weekend, met genoeg moois om op voort te borduren. De komende weken staan voor haar in het teken van hard trainen en toewerken naar het OKT. "Daar wil ik op mijn best zijn", zo sluit ze af.