Het schaatsbloed stroomt door de aderen van de familie Wennemars. Vader Erben werd meerdere keren wereldkampioen en pakte twee bronzen olympische medailles. Zoon Joep timmert ook flink aan de weg en heeft inmiddels ook een wereldtitel op zak. Maar dat alles was niet mogelijk zonder opa (en vader) Derk Jan Wennemars.

Want bij de 77-jarige Wennemars begon het allemaal. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van Erben en Joep. Zij zetten allebei hun eerste schaatstapjes bij IJsclub Stokvisdennen in Dalfsen. Daar was opa Wennemars liefst 55 jaar bestuurslid. Onlangs nam hij afscheid. Daar werd op grootste manier bij stilgestaan.

Erelid en speciale bocht

Wennemars senior stond aan de wieg van de ijsclub in het Overijsselse dorp. Vanaf 1970 was hij berstuurslid. "Hij heeft altijd de handen uit de mouwen gestoken", citeert RTV Oost voorzitter Dennis Stout. Die omschrijft de vader van Erben en opa van Joep als 'sturende kracht' van de club. Wennemars was jarenlang penningmeester, onderhield het gebouw en zorgde voor een perfecte ijsbaan.

Uniek: 55 jaar lang was Derk Jan Wennemars bestuurslid van ijsclub in Dalfsen https://t.co/JTjmrUwLVo #oost — Erben Wennemars (@erbenwennemars) September 29, 2025

Dat hoeft Stokvisdennen niet allemaal in één klap te missen. Wennemars blijft betrokken als vrijwilliger bij de club die inmiddels meer dan tweeduizend leden telt. "Wij willen hem niet kwijt, maar volgens mij wil hij het zelf ook niet loslaten. Het onderhoud van het gebouw en het grasmaaien blijft hij wel doen", aldus Stout, die een mooie verrassing in petto had voor de familie Wennemars. "We gaan hem in november voordragen als erelid tijdens de algemene ledenvergadering. En we hebben een bocht van de ijsbaan naar hem vernoemd, de Derk Jan Wennemarsbocht."

Nog geen Erben Wennemarsbocht

Het nieuws komt ook naar voren in RTL Tonight, waar Wennemars iedere zondag de sportweek bespreekt. Na applaus voor Wennemars senior krijgt de oud-topschaatser de vraag van presentator Beau van Erven Dorens of hij ook een eigen bocht heeft. "Nee. Daar moet je of 55 jaar lang bestuurslid voor zijn, of olympisch kampioen. Dat ben ik allebei niet."