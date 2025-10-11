Ex-topschaatsster Marianne Timmer pakte in 2006 haar derde en daarmee laatste olympische titel. Dat deed ze aan de zijde van coach Jac Orie en bijna twintig jaar later spreken de twee elkaar in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Daarin blijkt Orie over een heel goed geheugen te beschikken en daarmee overvalt hij zijn voormalige pupil.

Orie boekte grote successen als coach en won de afgelopen zes Winterspelen elke keer met minimaal één rijder een gouden medaille. Toch zijn het niet die specifieke races die hem bijblijven, maar de weg ernaartoe, zo vertelt hij in gesprek met Timmer: "Ik weet ze van allemaal nog. Van jou, van Mark (Tuitert, red.), ik weet al die processen nog uit mijn hoofd. Dat vind ik echt geweldig, maar als je 'm dan ook nog wint..."

'Wat zei ik dan?'

Timmer won in totaal drie gouden medailles op de Winterspelen. Ze was tweemaal succesvol in 1998 en pakte de laatste in 2006 op de 1000 meter onder leiding van Orie. Daar heeft de coach wel nog een bijzonder verhaal bij. "Ik weet nog precies wat je zei nadat jij goud won."

"Wat zei ik dan?", vraagt een verbaasde Timmer. "Zo, nu hebben wij 'm ook lekker", reageert Orie tot hilariteit van zijn voormalige pupil. "Dat soort zinnetjes vergeet je niet."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud met schaatscoach Jac Orie:

Enorme spanning na race Timmer

Het scheelde overigens heel weinig of Timmer had die gouden plak niet gewonnen, want de verschillen met Cindy Klassen en Anni Friesinger waren piepklein. De Canadese gaf 0,04 toe en de Duitse 0,06. Timmer kwam al in de elfde van in totaal achttien ritten in actie en dus moesten zij en Orie heel lang wachten tot de buit eindelijk binnen was.

"Het duurde nog zo lang, dat was één van mijn spannendste momenten", vertelt Orie over die minuten. Timmer weet dat ook nog maar al te goed: "Jij dacht dat je hart ermee zou stoppen." "Ik had een hartslag van 160. Het was een hele spannende rit", vult de coach aan. Toen Friesinger in de laatste rit niet aan de tijd van Timmer kwam, mochten ze eindelijk een feestje vieren.

Boos na eerder drama

De blijdschap was extra groot doordat Timmer enkele dagen eerder nog een enorme teleurstelling op de 500 meter. "Die twee valse starts, dat was een drama. Toen hadden ze net de regel veranderd. Normaal mocht je ieder er ééntje maken en nu dan niet meer. Ik was toen heel boos", vertelt Timmer. Orie: "Ik ook een beetje." "Jij hield me boos", herinnert de drievoudig olympisch kampioene zich.

Dromen van Goud met gast Jac Orie

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Orie is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.