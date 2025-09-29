Schaatscoach Jac Orie vierde al een heleboel successen in zijn loopbaan en daar moeten er de komende winter weer een paar bij gaan komen tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. De coach van Team Essent loopt inmiddels al flink wat jaren mee in de schaatswereld en dat terwijl hij min of meer per toeval in het vak belandde. Dat vertelt hij in de Sportnieuws.nl-videoserie Dromen van Goud tegen zijn voormalige pupil Marianne Timmer.

Orie kwam als klein jongetje via zijn broer en neefje, die allebei schaatsten, in aanraking met de sport. "Ik zat toen op voetbal en mijn neef kwam met een medaille thuis. Ik had op dat moment mijn sleutelbeen gebroken en toen kwam hij langs met de medaille. Dat vond ik zo geweldig. Ik was toen acht jaar oud en dat maakte heel veel indruk. Ik dacht: dat wil ik ook. Toen ben ik bij de pupillen gaan schaatsen", vertelt hij tegen drievoudig olympisch kampioen Timmer in Dromen van Goud.

Hij bleek uiteindelijk zelf ook een getalenteerd schaatser, reed in een commerciële ploeg met grote namen als Yvonne van Gennip en Leo Visser en deed zelfs mee aan World Cups, maar tot een echte doorbraak kwam het nooit. Zo wist hij zich nooit voor een WK te plaatsen.

'Ik wilde nooit schaatstrainer worden'

Door rugproblemen werden zijn resultaten steeds minder en toen hij voor de zoveelste keer met fysiek ongemak te maken kreeg, besloot hij te stoppen op het hoogste niveau en bewegingswetenschappen te gaan studeren. Orie reed daarna wel nog mee met de gewestelijke selectie, maar een echte functie in de schaatssport lag niet in het verschiet en zeker niet in zijn huidige rol. "Het is heel raar, want ik wilde eigenlijk nooit schaatstrainer worden."

Het balletje ging echter rollen toen hij in de kleedkamer aan de praat raakte met oud-topschaatser Martin Hersman, de vader van Pien. "Hij had toen iets met zijn schaats en we kwamen in gesprek. Hij vroeg wat ik deed en ik vertelde dat ik bewegingswetenschappen deed. Dus toen zei ik waar hij op moest letten."

Een belletje veranderde alles

"Een paar maanden later werd ik ineens opgebeld door Geert Kuiper (de coach van de toenmalige TVM-ploeg, red.) of ik een keer wilde praten. Ik was ook aan het solliciteren op een plek om te promoveren op het VU, maar ben uiteindelijk wat voor TVM gaan doen." Orie schreef daar na het vertrek van Jilleert Anema de trainingsprogramma's en dat leverde al snel succes op, want in 2002 pakte Gerard van Velde goud op de Olympische Winterspelen.

Toch was het niet het plan om ook daarna verder te gaan in de schaatssport. "Ik had afgesproken met mezelf en ook tegen TVM gezegd dat ik daarna het onderzoek en de wetenschap in zou gaan, maar toen werd ik gebeld door SpaarSelect", herinnert Orie zich. Dat was de ploeg waar Timmer op dat moment reed, net als andere grote namen als Erben Wennemars en Mark Tuitert. Orie ging op het aanbod in en de rest is geschiedenis: "Dan zit je er in één keer twintig jaar in."

Beluister hier het interview van Marianne Timmer met Jac Orie in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud

Grote successen als coach

Orie werd in die tijd drie keer uitgeroepen tot coach van het jaar in Nederland en leverde ook al zes Olympische Winterspelen op rij een gouden medaillewinnaar af. Hij hoopt die reeks in februari te gaan verlengen als de Spelen in Milaan worden gehouden. Zijn rijders van Team Essent moeten zich eind december echter eerst nog zien te plaatsen op het Olympisch Kwalificatietoernooi.

Dromen van Goud met Marianne Timmer

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Orie is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.