Jac Orie boekte als schaatscoach grote successen en die komen natuurlijk niet zomaar tot stand. In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud geeft de huidige trainer van Team Essent in gesprek met topschaatsster Marianne Timmer een inkijkje in zijn manier van werken, die zijn vrouw zelfs als 'obsessief' blijkt te bestempelen.

Timmer reed zelf jarenlang in de ploeg van Orie, maar ze wil van de coach zelf weten hoe hij zichzelf zou omschrijven. "Dat vind ik lastig om van jezelf te zeggen, dat kun je het beste aan een ander vragen. Wat je van jezelf vindt, moet je afvragen of het waar is", reageert Orie. Na aandringen van zijn voormalig pupil geeft hij toch antwoord.

"Ik ben duidelijk, al is dat moeilijk om over jezelf te zeggen. En als het over trainen gaat dan denk ik dat ik gedreven ben en ambities heb." Orie vindt het werken met een team precies bij zijn persoonlijkheid passen. "Ik wil graag met een team iets doen. Ik wil van andere ploegen winnen en dat met zijn allen vieren. Met begeleiders en met sporters. Dat zit in mijn karakter."

'Je merkt dat het veranderd is'

Orie probeert naar eigen zeggen ook altijd eerlijk te zijn naar zijn rijders, maar dat is tegenwoordig lastig. "Dat wordt niet altijd in dank afgenomen, maar ik probeer het wel. Sommigen waarderen het heel erg, maar anderen niet. Daar hou ik wel rekening mee, ik kan niet altijd alles maar zeggen. Je merkt dat het veranderd is. Dat is gewoon de tijd. Ik vind het niet erg, maar ik wil duidelijk en eerlijk zijn naar de sporters."

Orie staat bij de buitenwereld bekend als een coach die niet altijd voor de gebruikelijke weg kiest. "Ik wil graag innoveren", erkent hij. "Ik wil dingen doen die anderen niet gedaan hebben of niet durven. Dus ik wil uitdagingen hebben. Dat vind ik geweldig."

'Mijn vrouw zegt dat ik obsessief ben'

De coach van Team Essent blijkt naast alle eigenschappen die hij zelf noemt nog een ander karaktertrekje te hebben. "Mijn vrouw is de enige die mijn computer dicht kan gooien. Ik kan niet stoppen. Dan zit ik achter die computer. Zij zegt altijd: jij bent obsessief en je zoons ook. Maar ze heeft het wel naar haar zin volgens mij, want we zijn pas 25 jaar getrouwd. Zij zegt dan: stop nou."

Toch krijgt Orie ook binnen de ploeg nog genoeg tegenspraak. "Ik heb een topteam om me heen en ik luister naar mijn eigen staf. Die houden mij echt wel scherp. Die zijn niet altijd zo aardig als gedacht wordt. Daar zit geen meeprater bij."

Dromen van Goud met gast Jac Orie

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Orie is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.