Jac Orie staat bekend als één van de succesvolste trainers ooit in Nederland, maar het had weinig gescheeld of zijn imago had al heel snel een enorme deuk opgelopen. De huidige schaatscoach van Team Essent vertelt dat in gesprek met zijn voormalige pupil Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Orie belandde aan het begin van deze eeuw per toeval in het vak van schaatscoach bij TVM en kwam in 2002 terecht bij het toenmalige SpaarSelect. Daar stonden onder meer Timmer, Erben Wennemars en Gianni Romme onder contract. Orie zorgde volgens Timmer voor een grote verandering bij de ploeg.

"We hebben echt anders moeten leren trainen", merkt ze op tegen haar voormalige coach. "Ik kan me nog goed herinneren dat de eerste keer dat wij een wedstrijd gingen rijden, het cruciaal was of we presteerden. Zodat het hele team erin mee zou gaan. Weet je dat nog?", vraagt ze aan Orie.

'Er was paniek in de tent'

Dat staat bij de huidigde coach van Team Essent nog altijd in zijn geheugen gegrift. "We waren eerst in Calgary en toen was er paniek in de tent. Ik was net een paar maanden aan het werk en toen moest ik ineens komen, want er waren toch wel wat vragen. Toen zaten jullie daar allemaal. Dat was in de zomer en toen zeiden Erben (Wennemars, red.) en Jakko (Jan Leeuwangh, red.): we trainen niet goed genoeg."

"Ik kan me goed herinneren dat het bij ons speelde, want wij waren gewend constant moe te zijn", vult Timmer aan. Orie verzette zich daar tegen: "Ik zei dat jullie meer dan hard genoeg trainden. Toen heb ik ook gezegd: als het niet werkt, ben ik december weg en dat was het dan. Dan ga ik wel weer wat anders doen."

Orie nam een risico

"Daar geloofde ik er 2000 procent in, maar naderhand waren we in Erfurt en toen reden jullie daar niet zo best. Toen belde mijn moeder op. 'Hoe gaat het?', vroeg ze. Toen zei ik: nou, je hebt weleens kans dat ik in december toch maar naar de universiteit ga. Ik maakte een grap, maar er moest wel wat gebeuren."

Orie beseft zich dan ook dat het verkeerd had af kunnen lopen: "Toen heb ik wel een risico genomen en dat wist ik ook wel. Ik was niet zo bang, maar het is wel een beetje smeuiig. Ik heb dat echt zo uitgesproken. Mijn moeder zei ook: 'meen je dat?' Niet helemaal, maar het gaat op het moment niet zo lekker."

Omslag volgde snel

De ommekeer volgde echter al heel snel: "Het weekend voor het NK in Utrecht stormde het in Nederland. Daardoor konden er een hele hoop geen trainingswedstrijd rijden. Ik dacht: nou, nu weet ik nog steeds niks. We gingen tempootjes rijden en toen dacht ik: hé, er gaat wat veranderen. Ik geloof dat we uiteindelijk echt veel wonnen. Al die afstanden trokken we binnen."

Timmer weet nog dat het toernooi voor de rijders van groot belang was: "Het was een spannend moment, wij hadden zoiets van: we moeten het nog maar zien. Het is anders, voelt anders en is niet wat je kent. Dat was de omslag."

Spanning is er nog altijd

Orie is inmiddels meer dan twintig jaar verder als coach, maar die nervositeit van toen heeft hij nog altijd. "Dat was spannend, maar nu is het nog steeds zo. Want je doet altijd andere dingen. Ik ben toch van het innoveren. Ik wil graag dingen proberen die anderen niet durven of niet aan denken. Dan sta je bij die eerste wedstrijd op de kruising en denk je: nu moet het wel gebeuren."

Dromen van Goud met gast Jac Orie

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Orie is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.