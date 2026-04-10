Tegenwoordig is Jordan Stolz het uithangbord van het Amerikaanse schaatsen. Eerder deze eeuw waren Shani Davis en Chad Hedrick dat. Laatstgenoemde is na zijn pensioen een hele andere carrière begonnen en doet dat schijnbaar met veel succes.

De nu 48-jarige Hedrick was een uiterst succesvole inlineskater, bekend om de double push-techniek die hij introduceerde, die pas op zijn 26e overstapte naar het langebaanschaatsen.

Dat bleek een schot in de roos. In enkele jaren reed hij een verbluffend cv bij elkaar: de Texaan werd wereldkampioen allround en tevens olympisch kampioen op de 5000 meter in 2006, voor de toen nog piepjonge Sven Kramer.

Gold to Sold

Na zijn schaatsjaren richtte Hedrick een makelaarsbedrijf op: Gold to Sold. Dat was in 2017, schrijft Houston Chronicle. Op Instagram toont het bedrijf advertenties voor huizen die te koop staan. Ook zijn er boodschappen van Hedrick zelf over het verkoopproces. Hij geeft tips voor het optimaal in de markt zetten van een onroerend goedobject.

Uit de website van de onderneming valt op te maken dat Hedrick vier vrouwelijke collega's heeft. "Gold to Sold wordt geleid door Olympisch medaillewinnaar Chad Hedrick en combineert lokale expertise in Noord-Houston met kennis van de luxe vastgoedmarkt.", staat er. "Ervaring telt", aldus het bedrijf. En dat heeft Gold to Sold meer dan genoeg: er is al "voor meer dan 300 miljoen dollar aan deals gesloten".

Sven Kramer

Hedrick streed in zijn topjaren onder meer tegen Kramer en Mark Tuitert. Bij de Winterspelen van 2010 won Tuitert verrassend de 1500 meter, terwijl Davis en Hedrick de topfavorieten waren.

Na het pensioen van Tuitert schreef Hedrick warme woorden over de Nederlander: "Ik wil Mark Tuitert feliciteren met zijn geweldige schaatsloopbaan. Hij was een gepassioneerde concurrent en is een geweldig persoon. Ik wens je het allerbeste in je leven na de sport."

Winterspelen

Ook zat Hedrick dus meerdere keren Kramer dwars. Dat was ook zo in 2010. De Nederlandse equipe, die rond kopman Sven Kramer was gebouwd, werd in de halve finale van de olympische team pursuit uiterst verrassend uitgeschakeld door de Verenigde Staten. Chad Hedrick, Brian Hansen en Jonathan Kuck klokten een tijd van 3.41,71 en waren daarmee 0,40 seconde rapper dan Oranje.