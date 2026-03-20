Erben Wennemars (50) en Sven Kramer (39) zijn na hun succesvolle schaatscarrières nog steeds te porren voor een sportieve uitdaging. De twee trokken daarom samen de bergen in om zich te vermaken met een andere wintersport.

De twee schaatslegendes vertrokken naar het Zwitserse Verbier om de Patrouille des Glaciers af te leggen. "Dat is niet zomaar een race, het is een avontuur. Een reis door de geschiedenis, de bergen, sport, vriendschap en emotie", staat geschreven op de website van tocht. De uitdaging is ontstaan vanuit het Zwitserse leger.

Kramer en Wennemars waagden zich ook aan de uitdaging, maar dat ging niet zonder slag f stoot. Op ski's moeten ze zich door de bergen verplaatsen. Op een gegeven moment moeten ze gezekerd worden voor een afdaling en op dat moment slaat de onzekerheid toe bij de twee.

'Het gaat niet goed'

Wennemars deelt beelden van dat moment op Instagram. "Het gaat niet goed", zegt hij. "Gaat wel goed, pik", reageert Kramer optimistisch. Hij krijgt ondertussen uitleg van een instructeur over zijn harnas. "Aan het materiaal ligt het niet, aan de skiërs wel", vervolgt Wennemars.

"Ik heb er weinig vertrouwen in jongens", zegt hij. Kramer stelt zijn mening ook bij. "Ik ook niet. Ik denk dat ik niet eens meer mee ga."

'Geweldig'

Toch hebben ze het gered en de ex-topsporters hebben ook enorm genoten onderweg. In zijn Instagram Story deelt Wennemars beelden vanaf een uitgestrekte sneeuwvlakte tussen de bergen. "Hier word ik echt gelukkig van", zegt hij, terwijl hij de route laat zien de ze al hebben afgelegd. "Geweldig."

Schaatsen

Kramer en Wennemars zijn na hun schaatscarrières nog altijd actief in de sport. Ze lopen regelmatig marathons en Wennemars doet ook mee aan Hyrox-wedstrijden. Kramer is ook commercieel directeur van schaatsploeg Team Essent. Wennemars heeft een rol in de sport als analist bij NOS.

Kramer won in zijn schaatscarrière talloze medailles. Hij is drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter en won bovendien goud op de ploegenachtervolging. Wennemars won in zijn loopbaan als schaatser twee keer olympisch brons: op de 1000 meter en ploegenachtervolging.