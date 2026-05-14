Renate en Erben Wennemars zijn nog altijd bezig met de verbouwing van hun nieuwe huis in Zwolle. De schaatser doet daarin veel zelf en dat filmt hij ook voor zijn social media. Wat hij niet zelf doet, is de voice-over van die filmpjes.

De voice-over van de filmpjes laat Erben inspreken door zijn vrouw Renate. De geliefde van het schaatsicoon deelt zelf ook veel over de verbouwing in haar wekelijkse column in de krant De Stentor. Inmiddels is een gedeelte van de vloer aan de beurt in de droomwoning te Zwolle en Renate Wennemars kan het niet laten om de voice-over van Erben zijn filmpje met een knipoog in te spreken.

'Daar zit hij dan, op zijn knieën'

En daar zit hij weer hoor, op zijn knieën. De vloer moest eruit en dat ging hij maar eens even lekker in zijn eentje doen", start Wennemars de video waarin haar man bezig is met de vloer van het huis. "En omdat hij aan het einde van de dag graag wil zien wat hij heeft gedaan, zet hij de camera neer voor een goede oude timelapse. En daar kijken wij nu lekker naar", gaat Renate Wennemars verder in de video van haar hardwerkende man.

Verder op in de video lijkt Renate steeds verbaasder. Zelfs in het donker en de volgende dag zit haar man nog altijd 'op zijn knieën' om de vloer in het huis verder af te maken. Ook valt het Renate op dat haar man 'heel netjes werkt'. "Hij gaat straks al tegelen. Waarom? Dan is hij bijna klaar", sluit de vrouw van het schaatsicoon de video af. Het eindresultaat van de vloer wordt nog niet getoond, maar Wennemars kennende zal hij er zijn ziel en zaligheid in hebben gelegd.

Complimenten in de comments

Hun zoon Joep Wennemars steunt de klussers in ieder geval. Hij reageert met een emoji van een vuurtje onder de post van zijn vader en moeder. Zijn vriendin Suzanne Schulting moet vooral lachen om de 'goede voiceover' die haar schoonmoeder voor de video heeft verzorgd. Wennemars is in ieder geval blij dat hij lekker veel 'zelf kan doen' in het huis.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover