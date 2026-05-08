De broers Joep en Niels Wennemars zijn inmiddels volwassen, maar volgens hun moeder Renate Wennemars is er één ding dat de jongens gemist hebben in hun opvoeding. En dat vindt ze erg jammer.

Joep is op zijn 23ste al wereldkampioen schaatsen en zijn jongere broertje Niels boekt met bijna 150.000 volgers op Instagram ook aardige successen. Toch merkte moeder Renate tijdens een herdenkingsconcert op 4 mei dat ze iets vergeten was aan haar jongens mee te geven. "Als er iets is dat wij hebben laten liggen in de opvoeding van onze jongens, dan is het muziekonderwijs", schrijft ze in haar wekelijkse column voor De Stentor. "Zonde!"

Vooral toen de groep pubers op het podium in Zwolle de kleinere kinderen vervingen en hun lied voordroegen, wist Renate niet wat ze hoorde. "We werden getrakteerd op zoiets fantastisch... Er was een koor samengesteld van jongeren van twee middelbare scholen. Wat is het hoopvol en inspirerend om jongeren samen muziek te zien maken!"

Puberjongens

Als moeder van twee voormalige pubers keek ze haar ogen uit. "Jongeren die in het dagelijks leven niet te pruimen zijn in de klas, thuis een grote mond hebben, haren achterlaten in de douche, lege pakken terugzetten in de koelkast, te laat en dronken thuiskomen, onredelijk zijn in discussies, kortom: gewoon pubers zijn. Maar die nu, op dat podium, iets neerzetten wat ongelofelijk volwassen klonk."

Kippenvel

Renate Wennemars kreeg er naar eigen zeggen 'kippenvel' van. "De jongens van 15 jaar zover weten te krijgen dat ze uit volle borst zingen. Want ook dat was te gek: die stemmen van zulke gozers. De baard heel of half in de keel en dan voluit. Wat zullen er trotse moeders in de zaal hebben gezeten", sluit ze dankbaar af voor de ervaring.

Verhuizing familie Wennemars

De familie Wennemars verhuisde onlangs van het geliefde Dalfsen naar Zwolle. En zoals elke verhuizing ging dat met de nodige uitdagingen gepaard. Want terwijl Erben flink aan het klussen was, probeerde Renate op geheel eigen wijze haar draai te vinden.

