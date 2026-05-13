Nu Renate en Erben Wennemars verhuisd zijn van Dalfsen naar Zwolle, moeten er veel klusjes in hun nieuwe huis worden uitgevoerd. Geregeld moet de oud-topschaatser met zijn vrouw naar de bouwmarkt om materiaal te halen voor aanpassingen in hun woning. Maar bij Renate gaat haar hart er niet bepaald sneller van kloppen.

In haar nieuwe column in De Stentor, de regionale krant in Overrijssel, vraagt mevrouw Wennemars zich af of het gevoel er ooit komt dat ze wél zin heeft of enthousiast wordt van een bezoekje aan de bouwmarkt. Hoewel ze in haar schrijfsel manlief Erben niet bij naam noemt, verwijzen de tekstuele- en woordkeuzes op de enthousiaste Erben die menig schaatsliefhebber in Nederland in hem herkent.

"Ga je mee naar de bouwmarkt?”, vraagt 'hij' aan Renate Wennemars voor een volgende run naar bekende bouwketens. 'Hij kijkt er blij bij. Alsof hij me uitnodigt om een mooie wandeling in de bergen te gaan maken. Iets dat ik leuk vind. Maar nee, de bouwmarkt is het tripje van de dag. Omdat ik geen spelbreker wil zijn, stem ik in. Eenmaal aangekomen, laat hij me galant voorgaan bij de deur, alsof we een mooi restaurant binnengaan. Vervolgens beent hij opgetogen voor me uit. Hij is thuis. Dit is zijn habitat. Hier hoort hij.'

'Er gaat geen deurtje in mijn hart open'

Zij duidelijk niet en die gedachten laat ze op het digitale papier de vrije loop. 'Ik besluit een rondje voor mezelf te gaan maken. Wie weet wat ik nog tegenkom. Maar hoe lang ik ook staar naar glimmende schroefjes, boutjes of moertjes, er gaat geen deurtje in mijn hart open.'

'Deze dag kan niet meer stuk'

Pas aan het einde van het zoveelste bezoekje vindt Renate Wennemars iets waar ze wel heil in ziet. 'Een droogmolen. Niet cool, wel handig. Hij gaat over de schouder, waar die buizen dus al zwiepen. Bij de kassa staat een vriezer met ijsjes. Ik kies een cornetto, hij een raketje. We buigen de buizen zodat ze in de auto passen. Genietend hapt hij van zijn ijsje. Deze dag kan niet meer stuk.'

