Jillert Anema is als schaatscoach van alle markten thuis. Hij geeft al jarenlang leiding aan een succesvolle marathonploeg, maar leidde ook rijders als Irene Schouten en Jorrit Bergsma naar successen op de langebaan. Maar welke van die twee disciplines vindt hij nu eigenlijk mooier als coach? Die vraag krijgt Anema van oud-topschaatsster Marianne Timmer voorgelegd in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud.

"Het meeste voeg je toe aan de mass start en de marathon", is Anema direct duidelijk. "Als je coach bent op de langebaan dan is het meeste werk ervoor. Als iemand op de streep gaat staan en vertrekt, dan moet ik langs de kant van de baan met mijn armen over elkaar gaan staan."

Dat ligt bij de marathon en de massastart anders: "Daar ben je de ogen in de rug en ben je onderdeel van het team. Als ik een fout maak, kunnen we de wedstrijd verliezen. Dat is moeilijk bij de langebaan."

Anema zorgde voor revolutie

Anema kwam zelf min of meer toevallig ooit bij de marathon terecht, want hij was actief bij de langebaanploeg van TVM. Hij had echter geen diploma's en toen die verplicht werden, maakte hij noodgedwongen de overstap naar de marathonploeg waar dat niet nodig was. Bij die rijders viel hem iets op: "Deze jongens hebben allemaal enorme zuigers liggen, maar kunnen niet schaatsen. Wat ik daarmee bedoel? Ze hebben veel inhoud en worden niet moe."

Ondanks die kwaliteiten was het niet gebruikelijk dat marathonrijders ook succes hadden op de langebaan. Dat veranderde toen Henk Angenent, winnaar van de Elfstedentocht, onder leiding van Anema goud won op de 10.000 meter tijdens de NK afstanden in november 2002. Later herhaalde de coach dat kunstje met Schouten en Bergsma. "Je leert kijken wat de rijders missen om langebaanrijder te worden, want het is een heel ander spel", legt Anema uit.

Verschil tussen marathon en langebaan

Dat zit hem ook in de voorbereiding: "Voor een langebaner begint de rit soms al een week van tevoren. Als een marathonschaatser direct hard wegrijdt, dan is dat onzinnig en dus kun je zo iemand vlak voor de start benaderen en spreken. Vooral bij belangrijke wedstrijden wil iedereen bij de langebaanschaatsers in de buurt zijn en dat is niet handig, want daar gaan ze niet harder van rijden."

Dromen van Goud met Marianne Timmer

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De eerste aflevering met Anema is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.