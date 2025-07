De schaatswereld was eerder dit jaar in rep en roer toen er een einde kwam aan de samenwerking tussen Irene Schouten en haar coach Jillert Anema. De twee vierden jarenlang samen grote successen, maar aan het begin van dit jaar ging het helemaal mis. Anema spreekt in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud met oud-topschaatsster Marianne Timmer openhartig over de breuk.

Timmer kan in het gesprek met Anema natuurlijk niet om het grootste nieuws van het afgelopen schaatsjaar heen. De drievoudig olympisch kampioene had tenslotte met pijn in het hart gekeken naar de breuk tussen Schouten en Team Albert Heijn Zaanlander, de ploeg van Anema. "Het afgelopen jaar waren er onenigheden over het contract, maar ik hoop toch dat die onderlinge band gewoon goed blijft", snijdt Timmer het onderwerp aan.

Daar hoeft niemand zich volgens Anema zorgen over te maken en dat heeft mede te maken met zijn rol bij de ploeg: "Het is voor mij niet moeilijk, omdat ik me nooit met geld bemoei. Ik heb een financiële afdeling en die regelt de contracten. Ik vind niet dat de trainer zich daarmee moet bemoeien."

'Ben laatst nog bij haar geweest'

De schaatscoach maakt vervolgens een einde aan alle verhalen dat er ook problemen tussen hem en Schouten, die onder zijn leiding drie gouden medailles pakte op de Olympische Winterspelen van 2022, zouden zijn. "Dat wordt gehyped en dat moet blijkbaar. Wat de reden daarvan is, weet ik niet. Maar ik heb geen rancune naar Irene. Ik zou niet weten waarom. Ik ben laatst nog bij haar geweest en heb een plant bij haar gebracht, daar hebben we de hele middag gezeten."

Timmer reageert opgelucht op zijn woorden: "Ik vind het heel leuk om te horen, want ik kreeg er echt pijn van in mijn hart." In de media werd er volop geschreven over de breuk tussen de twee partijen, maar daar trekt Anema zich weinig van aan: "Ik ben niet zo dat ik ga bellen en dan zeg: het klopt niet. Ik vind het allemaal best."



Dromen van Goud met Marianne Timmer

