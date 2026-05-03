Schaatsers Louis Hollaar en Kars Jansman van Team Essent zijn sinds kort vader geworden. Het schaatsteam staat op Instagram stil bij de bijzondere gebeurtenis met een liefdevolle foto en boodschap aan hun schaatsers.

Team Essent, waar Jac Orie de hoofdtrainer is en Sven Kramer de commercieel directeur, verwelkomde Hollaar afgelopen februari. De 27-jarige schaatser uit Numansdorp kwam over van Team Reggeborgh en heeft voor twee jaar getekend bij het roze schaatsteam. In september maakten Hollaar en zijn partner en tevens schaatsster Sandra Dekker bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Afgelopen maand verwelkomden zij hun zoontje Tobi.

Een maand eerder dan Hollaar, verwelkomden zijn teamgenoot Jansman en zijn partner Daphne hun dochter Sophie Jeltsje Jansman. De kleine telg kwam net na het einde van het schaatsseizoen ter wereld. Een ideale timing dus voor de rijder van Team Essent.

Bijzondere ontmoeting

Jansman en Hollaar zochten elkaar vlak na de geboortes van hun zoon en dochter op om elkaars kleine telgen te bewonderen en de twee kleine, schaatsers in spé alvast kennis met elkaar te laten maken. Dat moment werd vastgelegd en leverde een schattig beeld op. Team Essent plaatste de foto op Instagram met de tekst: 'Teamgenoten en sinds kort ook trotse vaders. Geniet ervan, Louis & Kars!'

Schaatsseizoen

Jansman plaatste zich niet voor de Olympische Winterspelen dit jaar. Een teleurstelling voor de Hellendoorner, die al jarenlang tot de Nederlandse subtop behoort op de langere afstanden. Hij werd afgelopen seizoen 4e op de 5000 meter bij de NK afstanden en pakte hij zilver bij de NK allround 2024, waarbij hij de afsluitende 10.000 meter won.

Hollaar is een vaste prik in de top 10 bij de NK afstanden. Hij wacht nog op zijn eerste plak, maar werd bijvoorbeeld vijfde op de 1500 meter bij de NK afstanden 2021. Bij de EK afstanden van dit seizoen was hij onderdeel van het team dat zilver greep op de team pursuit, samen met Jansman en Wisse Slendebroek.