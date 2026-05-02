Een gevoelige overstap in de schaatswereld. Daar stapt Sebas Diniz van IKO-X2O over naar Team Essent. Dat doet Joep Wennemars deugd. Hij reageert vol enthousiasme op de komst van zijn nieuwe teamgenoot.

Team Essent klopte bij IKO-X2O aan om het doorlopende contract van de specialist op de 500 meter af te kopen. Zaterdagochtend werd de transfer wereldkundig gemaakt. "Wij vinden het ontzettend jammer dat Sebas ons team gaat verlaten. Wij kijken terug op een mooie samenwerking en hadden graag de komende jaren met hem de volgende stap gezet. Soms gaan die dingen zo, maar voor Sebas staat de deur ook in de toekomst altijd open", reageerde zijn oude team.

Diniz tekende een contract tot medio 2028 bij het schaatsteam in het magenta en roze. De in Borne geboren 500 meterspecialist kan terugkijken op een ijzersterk seizoen. Hij greep zilver op het NK afstanden en verbeterde zijn persoonlijk record naar 34,11. Op de Olympische Spelen van Milaan eindigde hij als vijfde op de 500 meter.

Joep Wennemars blij met nieuwe sprinttrein

"Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe avontuur", liet Diniz via zijn nieuwe team weten. "Ik heb een goed gesprek met Jac gehad, waarin hij me veel vertrouwen gaf. Hij ziet nog volop ruimte voor groei en dat past precies bij waar ik naartoe wil. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier de volgende stappen kan zetten."

Diniz is na de Noor Bjørn Magnussen de tweede toevoeging aan de sprinttrein van Team Essent. Zij voegen zich bij Joep Wennemars en Tijmen Snel. Aan de andere kant vertrok Merijn Scheperkamp naar Team Reggeborgh. Diniz: "Ik ben ervan overtuigd dat Tijmen, Joep, Bjørn en ik elkaar naar een niveau kunnen tillen dat hoort bij de absolute wereldtop. Mijn grote doelen zijn om een 33'er te rijden, de aansluiting met de absolute wereldtop te maken en internationale medailles te veroveren."

Onder de post van Team Essent op Instagram reageren veel Nederlandse schaatstoppers, onder wie Wennemars. De zoon van schaatsicoon schrijft "Welkom Sebas" met drie vuur-emoticons. Ook Jenning de Boo, Beau Snellink en Stijn van de Bunt, zijn oude teamgenoot, laten een reactie achter.