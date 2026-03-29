Jordan Stolz beleefde mooie successen tijdens de Winterspelen in Milaan. Inmiddels is hij weer thuis in de Verenigde Staten, waar hij een gloednieuwe samenwerking heeft.

De Amerikaanse topschaatser heeft namelijk de handen ineengeslagen met automerk Honda, zo liet hij zondag weten in een bericht op Instagram. Van zijn nieuwe partner heeft Stolz zelfs een nieuwe bolide gekregen.

"Ik kwam thuis met een gloednieuwe Honda Pilot!", zo schrijft Stolz onder het bericht. "Dank aan Honda voor de geweldige behandeling bij de dealer en ik kan niet wachten om rond te rijden in deze geweldige auto!"

Terug naar huis

Stolz won in Milaan olympisch goud op de 500 en 1000 meter en pakte zilver op de 1500 meter. Twee weken later haalde hij ook nog zilver op de WK sprint in Thialf in Heerenveen. Daarna deed hij mee aan de Zilveren Bal in Leeuwarden, maar daar won hij geen medaille. Na ongeveer twee maanden in Europa mocht de vermoeide Stolz eindelijk weer naar huis.

Terug in de Verenigde Staten merkte Stolz dat hij meer in de belangstelling stond dan voorheen. Dat blijkt niet alleen uit zijn nieuwe samenwerking met Honda, maar ook uit het feit dat hij de ceremoniële eerste worp mocht verzorgen bij de opening van het honkbalseizoen. Die uitnodiging kwam van MLB-club Milwaukee Brewers. Dat is extra bijzonder, omdat Stolz uit Wisconsin komt, de staat waarvan Milwaukee de grootste stad is. Bovendien is het Pettit National Ice Center in Milwaukee normaal gesproken zijn vaste trainingsbasis.

Albert Heijn Zaanlander

Stolz rijdt voor team Albert Heijn Zaanlander en traint sinds 2023 bij die Friese schaatsploeg. Toen hij in zijn eerste zomer langere tijd in Nederland was, vond coach Anema het geen goed idee om hem wekenlang alleen in een hotel te laten verblijven.

Daarom ging Stolz wonen bij de familie De Boer in Weidum. Daar had hij al snel een goede band met Tjerk en Hylke, de zoons van oud-marathonschaatser Piet de Boer.