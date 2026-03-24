Het schaatsseizoen is ten einde gekomen en een van de atleten die we het vaakst tegenkwamen op het ijs is Jordan Stolz. De tweevoudig olympisch kampioen is in de laatste jaren uitgegroeid tot een van de vaandeldragers van het internationale schaatsen en de verlegen tiener van weleer kruipt steeds meer uit zijn schulp.

De 21-jarige Stolz pakte in Milaan goud op de 500 meter en 1000 meter, waarna hij naar Nederland afreisde om deel te nemen aan zowel de WK sprint als de WK allround.

Hij had een huzarenstukje in gedachten, maar het werd niet tweemaal goud binnen vier dagen. In plaats daarvan eindigde hij bij het sprinttoernooi in Thialf achter Jenning de Boo als tweede en was er bij het allroundtoernooi geen podiumplek voor Stolz: vierde.

Fun facts

De schaatsbond ISU heeft op Instagram een paar grappige filmpjes gedeeld die tijdens het seizoen zijn opgenomen. Zo wordt aan schaatsers gevraagd om uit de losse pols een leuk feitje te delen. En zo leren we dat een groep hyena's in het Engels een 'cackle' heet, een roedel. Ook vertelt een Canadese schaatsster dat ze een koe heeft: Harris.

Daarna ontstaat er een hilarisch gesprekje tussen Jordan Stolz en een landgenoot. Stolz krijgt van schaatser Max Weber te horen dat er een grotere kans is dat je overlijdt door een verkoopautomaat dan door een haai. "Hoe ga je nou dood door een verkoopmachine?, vraagt Stolz zich terecht af.

'Stel..'

De redenering is: "Stel dat je iets wil pakken uit de machine en de machine valt bovenop je." Stolz wil weten in welke situatie zoiets dan zou gebeuren. "Stel dat je erg dik bent en dat je op de machine leunt, weet ik veel." Waarop Stolz zegt: "Aha, Max gaat die machine omver stoten. Hij probeert al het eten eruit te trekken."

Eva Jinek

Stolz kwam na zijn waanzinnige maar mislukte dubbelslag in Thialf in de talkshow van Eva Jinek. Daarin legde hij uit dat hij in de toekomst misschien weer zal proberen om achter elkaar aan de WK sprint en WK allround deel te nemen. Dan zal hij wel een truc moeten verzinnen om beter door de 10.000 meter te komen, want hij werd ditmaal een rondje ingehaald door Sander Eitrem.