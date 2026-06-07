Na de Olympische Winterspelen in Italië kondigden diverse schaatsers hun afscheid aan. Ook tweevoudig olympisch kampioene Francesca Lollobrigida (35) leek te stoppen, want schaatsbond ISU meldde dat op zijn kanalen. Maar de superstayer, die deze week in Nederland was, spreekt dat bericht tegen.

De Italiaanse was uitgenodigd om een clinic te geven aan een groepje inlineskaters in Rotterdam. Ze accepteerde de invitatie en reisde samen met haar zus Giulia af naar Zuid-Holland.

'Iedereen ging me bellen'

Schaatsen.nl was ook present en vroeg aan Lollo of ze meer weet van dat bericht van de bond ISU. In mei kwam op de socials van de organisatie het bericht dat Lollobrigida had besloten te stoppen met profschaatsen. Kort daarna werd de post verwijderd, zonder verdere uitleg.

Maar toen was het leed al geschied. Internationale sportmedia namen het fake news over. Ook in de omgeving van Lollobrigida werd de tijding serieus genomen. Ze legt uit wat de gevolgen waren: "Geen idee waarom dat gepost werd, maar ik schrok ervan, want iedereen ging me bellen."

Familie

Daarna legt ze uit dat ze dus zeker niet heeft besloten de ijzers op te bergen. Maar hoe haar sportieve nabije toekomst er wel uit ziet, dat heeft ze ook nog niet scherp voor ogen. "Ik wil me focussen op mijn familie en zou graag nog een kind willen, voordat ik daarvoor te oud ben", zegt ze.

Daarna betrekt ze haar zus erbij: "Giulia is van grote waarde in mijn leven, een belangrijke steun en vriendin. Daarom gun ik Tommaso dat ook. Vervolgens moet ik kijken of het haalbaar is terug te keren. Tommaso had ik achttien maanden bij me en gaf ik borstvoeding tussen mijn trainingen door. Met twee kinderen moet je een hoop regelen. Eentje moet naar de kleuterschool, de ander blijft bij me. Ik wil niet opnieuw zoveel regelen en slechte keuzes maken voor mijn kinderen of mezelf. De bond wacht op mij, maar ik neem eerst tijd voor mezelf."

Thialf

Bij de Olympische Winterspelen van 2030 worden de onderdelen op de langebaan zeer vermoedelijk in Thialf gehouden. Lollo werd dit jaar in eigen land kampioen en weet hoe het voelt om voor eigen publiek op te treden.

"Ik hak nog geen knoop door, al zal het heel lastig worden daar mijn titels te verdedigen", zegt ze over een eventuele nieuwe olympische deelname. "In Italië kreeg ik zoveel energie van het thuispubliek."

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