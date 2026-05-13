Er is onduidelijkheid over het vervolg van de schaatscarrière van olympisch kampioene Francesca Lollobrigida. Internationale schaatsbond ISU plaatste woensdag op Instagram een bericht over het afscheid van de topschaatsster, maar verwijderde die direct weer. De Italiaanse heeft zich zelf nog niet uitgesproken over een mogelijk pensioen.

Dinsdagochtend werd plots gemeld dat Lollobrigida stopt met schaatsen, zonder dat zij zich daar zelf over heeft uitgesproken. De ISU plaatste een bericht op sociale media om haar te bedanken voor haar glansrijke carrière. Maar dat werd vervolgens weer verwijderd.

"Tweevoudig olympisch kampioen in Milaan-Cortina 2026, viervoudig olympisch medaillewinnaar en een inspiratiebron voor velen", werd er geschreven. "Bedankt voor de onvergetelijke momenten op het ijs."

'Mini-drama'

Op sociale media wordt vervolgens gesproken van een 'mini-drama' door de waarschijnlijk vroegtijdig geplaatste aankondiging. "Eerst een aankondiging vanuit Francesca zelf? (zoals het hoort", wordt er geschreven op X.

come riporta gianmario bonzi su altro social, ecco un mini-drama legato a francesca lollobrigida, con la pagina di isu speedskating che fa un post di ringraziamento per la sua carriera e poi lo cancella



annuncio a breve da parte di francesca stessa? (come è giusto che sia...) pic.twitter.com/VtvZXjBAgR — pauldeb89 (@pauldeb891) May 13, 2026

Terugkeer na zwangerschap

De 35-jarige Lollobrigida maakte tijdens de Spelen in eigen land indruk met het olympisch goud op de 3000 en 5000 meter. Tijdens de Winterspelen van Peking in 2022 had ze al zilver en brons gewonnen en daarna nam ze een pauze van de sport. Ze keerde na de zwangerschap van haar zoontje Tomasso terug op het ijs, met grote successen tot gevolg.

De schaatsster vertelde onlangs dat ze eventueel nog een keer dezelfde route zou willen bewandelen. "Mijn belangrijkste doel is nu om mijn gezin uit te breiden. Net zoals ik me er na de Olympische Spelen van Peking klaar voor voelde, voel ik me er nu ook klaar voor. Ik wil Tommaso graag een zusje of broertje geven", vertelde ze tegenover Verissimo.

De 2-jarige Tomasso zat ook op de tribune in Milaan. "Dat was een droom die uitkwam", blikte de Italiaanse later terug. "Ik wilde dat hij de prestaties van zijn moeder met eigen ogen zag, niet alleen op een papiertje. Toen ik besefte dat ik een medaille had gewonnen, rende ik naar hem toe om hem te knuffelen." Die beelden gingen de wereld over. "Ik had hem nodig; het was een spontane actie."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover