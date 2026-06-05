Francesca Lollobrigida zorgde vorige maand voor veel vragen bij schaatsfans toen een aankondiging van haar schaatspensioen er even aan leek te komen. Dit weekend is de Italiaanse kampioene in Rotterdam en daar gaat ze verder in op haar toekomst in de topsport. Die lijkt toch wel wat anders dan eerder werd beweerd.

Het was enkele weken geleden best wel even schrikken voor veel schaatsfans. De internationale bond ISU blunderde door per ongeluk een afscheidsbericht over Francesca Lollobrigida de wereld in te slingeren, om die vervolgens snel weer te verwijderen. Dat riep veel vragen op, maar de algemene gedachte was toch wel dat zo'n bericht niet zomaar zou zijn gemaakt. Daardoor leek het wachten op de definitieve bevestiging, maar die kwam nooit. Nu de stof een beetje is overgewaaid, spreekt de olympisch kampioene voor het eerst over haar toekomst in de schaatssport.

Grote wens

Op vrijdag verscheen de 35-jarige Lollobrigida, die in eigen land zowel de olympische titel pakte op de 3000 als 5000 meter, plotseling in Rotterdam. De Italiaanse was aanwezig op een skeelerbaan en gaf daar zelfs een clinic aan de lokale jeugd. Uiteraard werd ze daar ook bevraagd over haar toekomst en die ziet er waarschijnlijk anders uit dan eerder werd verwacht.

Het klopt dat de focus van Lollo de komende tijd even wat minder bij het schaatsen ligt. Ze vertelde vooral bezig te zijn met haar grote wens om nog een tweede kindje te krijgen. Haar zoontje Tomasso stal afgelopen februari al de show in Milaan toen Lollobrigida hem in de armen sloot na haar zeges. Bovendien was de zus van de schaatsster in haar jeugd altijd haar beste vriendin en dat gunt ze haar zoontje ook.

Toekomst

Toch lijkt een rentree in de schaatssport er daarna zeker wel in te zitten. Vooral ook in Nederland, waar ze vroeger veel wedstrijden reed. "Ik koester met veel liefde en passie de herinnering aan de marathons die ik in Nederland reed", aldus Lollobrigida, die lijkt te hinten om ooit weer mee te doen aan een lange wedstrijd in Nederland. Ook kijkt ze nog met een schuin oog naar de volgende Winterspelen.

De Olympische Spelen van 2030 zijn immers misschien wel in Heerenveen. Ze houdt dan ook nog een slag om de arm. "Ik ben er behoorlijk zeker van dat Olympische Spelen in Thialf in 2030 flink zwaar worden. Ik wil nog niet kiezen en ga het niet overhaasten", besluit Lollobrigida. Ze trekt de deur naar de schaatssport in elk geval nog zeker niet achter zich dicht.

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