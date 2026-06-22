Het is snikheet in Europa. De temperaturen lopen op tot rond de 30 graden Celsius. Ook in Salzburg, waar Anni Friesinger-Postma woont, is het flink warm. Het schaatsicoon merkt door de hitte dat ze een dagje ouder wordt.

De 49-jarige Friesinger is al jaren getrouwd met voormalig Nederlands topschaatser Ids Postma. Samen hebben ze twee kinderen: dochters Elisabeth en Josephine. Zij wonen met hun moeder in Oostenrijk, terwijl hun vader een boerderij in Friesland bezit. Het gezin pendelt geregeld op en neer tussen beide landen.

Anni Friesinger-Postma op haar hoede voor de zon

Momenteel verblijft Friesinger-Postma in Oostenrijk, waar het kwik eveneens is opgelopen tot een tropische 30 graden. De voormalig topschaatsster zocht daarom verkoeling bij een meer in de buurt, waar ze een paar baantjes trok. Toch merkt ze dat de warmte haar steeds zwaarder valt. "Altijd in de schaduw blijven...", schrijft Friesinger-Postma op Instagram. Daar deelt ze een reeks beelden van haarzelf aan het water.

"Ik kan de hitte lang niet zo goed meer verdragen als vroeger. Ik drink veel water, vergeet de zonnebrandcrème niet en voordat het echt heet wordt, ben ik alweer thuis", aldus de drievoudig olympisch kampioene. Ze vroeg haar volgers vervolgens of zij dat gevoel herkennen. Fans reageren vooral enthousiast op het feit dat Friesinger-Postma al vroeg op de dag gaat zwemmen. "Zo houd ik meer energie over", reageert de Duitse.

Team fruit of team ijs

Met het warme weer let Friesinger-Postma ook extra op haar voeding. Ze kiest het liefst voor een koude maaltijd. "Dus, wie herkent dit… alles is voorbereid, maar ik ben toch nog iets vergeten. Even snel naar de supermarkt om de hoek voor fruit, yoghurt en kwark!", schrijft ze in een andere post. "Met deze temperaturen moet je je eten aanpassen. En wie kan er nou een fruitsalade weerstaan? Ben jij team ijs of team fruit met deze hitte?"

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