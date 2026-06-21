Schaatslegende Anni Friesinger-Postma is door haar jarenlange successen op het ijs natuurlijk de kou gewend. En juist dat ontbreekt in deze warme zomerse periode. Daar heeft niet alleen de succesvolle ex-topschaatsster last van. Het levert ook hinder op voor anderen in haar huis.

In Nederland is het bijzonder warm en dat geldt ook voor Oostenrijk. Friesinger-Postma woont veelvuldig in de stad Salzburg en daar wordt het de komende tijd dik dertig graden. "De zomer is er... En hoe", schrijft Friesinger op Instagram.

Ze merkt meteen op dat zulke temperaturen niet bepaald dagelijkse kost zijn. "Temperaturen boven de dertig graden en 's nachts koelt het ook niet echt af!" Dat merkt ze zelfs binnenskamers. "Ons oude appartement is lekker koel door de dikke muren, maar ook hier moet je slim luchten en op tijd verduisteren."

De Duitse Friesinger woont dus in Salzburg, maar moet het daar vaak zonder haar partner doen. Dat is eveneens een bekende naam uit de schaatswereld: Ids Postma. De Nederlander heeft een boerderij in het plaatsje Dearsum en dus leven Friesinger en hij veelvuldig gescheiden van elkaar. Hun twee kinderen Josephine en Elisabeth spelen ijshockey bij Red Bull Salzburg.

Katten van Friesinger zien af

Voor hen is het hoogstwaarschijnlijk ook warm, maar Friesinger bevestigt dat het voor andere huisgenoten al helemaal aanpoten is. "Ach, de katten hebben het niet makkelijk in deze warme maanden", schrijft ze. Het schaatsicoon deelt ook een video waarin onder meer een kat te zien is die behoorlijk voor pampus ligt. "De hoeveelheid slaap overdag neemt flink toe", aldus Friesinger.

De Duitse is een van de boegbeelden uit de schaatssport. In de jaren '90 en '00 boekte ze gigantische successen. De inmiddels 49-jarige Friesinger won drie keer olympisch goud. Daarnaast was ze ook driemaal de beste op het WK allround en won ze een keer het WK sprint. Tel daar liefst 22 medailles op de WK afstanden bij op, waarvan tweemaal goud, en je hebt een bomvolle prijzenkast.

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