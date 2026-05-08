Anni Friesinger zit sinds het einde van haar schaatscarrière niet stil, zeker de laatste jaren niet. Ondanks de drukke tijden, viert ze ook de belangrijke mijlpalen in haar leven. Zoals de verjaardag van haar dochter Elisabeth.

Friesinger vormt al jaren een bekend schaatskoppel met de Nederlandse ex-schaatser Ids Postma. Het stel woont grotendeels apart van elkaar, een situatie die voor de twee nog altijd goed werkt. Samen kregen Friesinger en Postma twee kinderen. In 2011 werd Josephine geboren en drie jaar later kwam hun tweede dochter Elisabeth ter aarde. De dochters van Postma en Friesinger blinken net als hun ouders uit op het ijs, maar dan wel in een andere sport. Elisabeth en Josephine spelen op hoog niveau ijshockey bij Red Bull Salzburg.

Voor Elisabeth is het op vrijdag 8 mei feest. Vandaag viert de jongste dochter van Friesinger en Postma haar twaalfde verjaardag. Dat wordt op smakelijke wijze gevierd bij het gezin. Friesinger deelt op haar Instagram een story waarop er een lekkere taart aangesneden wordt voor de verjaardag van Elisabeth. "Fijne verjaardag. Onze Elisabeth is 12 jaar geworden", zet de oud-topschaatsster als tekst bij de foto.

'Nieuw spannend project'

Friesinger is na haar succesvolle schaatscarrière in ieder geval niet stil gaan zitten. Zo runt ze meerdere ondernemingen en is ze op dit moment bezig met het bouwen van haar eigen huis. Hier deelt Friesinger steevast updates van op Instagram. Daarnaast probeert ze veel tijd met haar gezin door te brengen en is ze regelmatig in het ijshockeystadion van Salzburg om haar kinderen aan te moedigen tijdens het ijshockeyseizoen. Deze week onthulde Friesinger ook dat er 'een nieuw spannend project' op haar staat te wachten. Wat dit precies is, zal nog moeten blijken.

Op beelden van Friesinger is ook te zien dat ze veel tijd samen doorbrengt met Postma. De twee kennen elkaar uit de schaatswereld, waar ze allebei op het allerhoogste niveau uitblonken. Friesinger wordt nog altijd gezien als een van de succesvolste schaatssters aller tijden met drie olympische titels en maar liefst zestien wereldtitels in haar rijke loopbaan.

