Schaatsicoon Anni Friesinger leeft deze week een droom. Ze moet haar grote liefde Ids Postma vaak missen vanwege hun langeafstandrelatie, maar momenteel genieten ze een speciale tijd samen in Oostenrijk. "We vinden het geweldig."

Friesinger en Postma koesteren hun zeldzame momenten samen. De Duitse ex-topschaatsster woont samen met haar dochters Josephine en Elisabeth in Salzburg, terwijl haar man en de vader van hun kinderen in Nederland woont. Tijdens Pasen moesten ze het zonder elkaar doen, maar inmiddels zijn de twee herenigd.

'Samen met Ids is alles leuker'

En dat maakt de drievoudig olympisch kampioene dolgelukkig. "Samen met Ids is alles leuker", schrijft ze bij een bericht op Instagram. Daarin is te zien dat het koppel samen geniet van een kopje koffie en van de sportprestaties van hun dochters. Zij kwamen deze week in actie op het WK ijshockey in Zell am See. Elisabeth speelde met de onder 13 en Josephine is ingedeeld bij onder 15.

Sportcarrière Elisabeth en Josephine

"Heel vroeg in de ochtend zijn we weer naar Zell am See geweest, een keer zonder file", vervolgt Friesinger. "Daar moedigen we de U13 kids aan, die een super goed toernooi speelden. Daarna met Elisabeth door naar Klagenfurt voor haar laatste ijshockeykamp van het U14 vrouwenelftal."

De kinderen lijken de topsportmentaliteit van hun ouders te hebben meegekregen. Beiden waren erg succesvol in hun schaatscarrière. Maar Friesinger en Postma zijn net zo fantiek als het gaat om hun dochters. " Waarom zijn we zo gestrest op onze vakantie? We vinden het geweldig om onze kinderen te steunen. Dat hebben onze ouders ook gedaan", legt ze uit.

"We leven hun droom en proberen een goede omgeving te creëren zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen", aldus de ex-topschaatsster. Maar het allerbelangrijkste: "We hebben veel plezier."

Zielsverwant

Friesinger sprak zich onlangs nog in een interview uit over de langeafstandsrelatie met Postma. "Ondanks de grote afstand die ons vaak scheidt, delen we een diepe band: hij is niet alleen mijn partner, maar ook mijn zielsverwant", vertelde ze. "Het werkt omdat het gewoon goed klikt en we er goed mee om kunnen gaan. We vertrouwen elkaar en hebben vanaf het begin geweten hoe het is om 'apart samen te leven'. We genieten van de kwaliteit van onze relatie, dus het maakt niet zoveel uit hoe vaak we elkaar zien."