Schaatsicoon Anni Friesinger en haar man Ids Postma zijn al tijden bezig met de bouw van hun nieuwe huis, dat behoorlijk wat stress en gedoe kan opleveren. Tussen de werkzaamheden in heeft Friesinger gelukkig wel de ruimte om ook wat met haar dochters te doen, die de sportgenen van hun ouders hebben meegekregen. Na een zeer drukke en intensieve periode is de familie eindelijk weer thuis.

Terug in Duitsland

Op haar eigen Instagram-kanaal deelt de Duitse oud-topschaatsster namelijk een mooi bericht van de hectische periode die ze achter de rug heeft. En dat heeft alles te maken met haar oudste dochter Josephine. Die timmert ook behoorlijk hard aan de weg als sportvrouw op het ijs, al trekt zij daar dan weer geen klapschaatsen voor aan.

De 49-jarige Friesinger was de afgelopen week in het Duitse Füssen om haar dochter Josephine te zien, die in actie kwam tijdens de Europa Cup IJshockey bij de meisjes onder de 16. De oudste Postma-telg mocht daar meedoen namens Oostenrijk, het land waar haar ouders een huis hebben nabij Salzburg. Daar werd het land verdienstelijk zevende, na maanden van intensieve voorbereiding. Haar dochter kwam bovendien meermaals tot scoren, waarmee ze haar seizoen dus mooi afsluit.

'Intense periode'

"Het is geweldig om weer thuis te zijn... een intense periode is voorbij", begint Friesinger bij een video op sociale media. Er valt te zien dat ze goed heeft genoten van een stadje in het uiterste zuiden van Duitsland. "Een werkelijk fantastische seizoensafsluiting op de Europese U16 Cup bracht ons naar Füssen... geweldige sfeer, een prachtig oud stadje met leuke cafés en wandelroutes."

Ook heeft Friesinger veel lof voor de hectiek die haar dochter heeft ervaren tijdens de aanloop naar het internationale toptoernooi. "De intense maanden van voorbereiding en training hebben hun vruchten afgeworpen. Nu is het tijd om het lichaam te laten herstellen", aldus een trotste moeder, die zich nu weer op haarzelf kan focussen. "Ik ga me nu concentreren op mijn eigen projecten. Meer hierover later!" Het is dus nog niet helemaal duidelijk wat Friesinger van plan is, maar ze is in ieder geval voornemens om tussen de bouwerkzaamheden door met iets nieuws te beginnen.