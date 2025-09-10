Joep Wennemars maakt zich meer en meer los van vader Erben. De 22-jarige topschaatser hoopt in februari op zijn eerste Olympische Winterspelen te staan. Schaatsicoon Erben kijkt er letterlijk en figuurlijk vanaf een afstandje naar. Zijn rol bij het bereiken van de top van zoonlief wordt steeds kleiner, zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben achtervang."

Olympisch kampioen werd vader Erben (49) nooit, hij kwam niet verder dan tweemaal brons. Wel werd hij meervoudig wereldkampioen. Nu staat de ex-topschaatser in Utrecht kaartjes te verkopen voor het Staatsloterij TeamNL Huis voor de Spelen van Milaan waar zijn zoon hoopt te schitteren. "Hier begint de winter", weet Wennemars senior tegen Sportnieuws.nl te vertellen. "Schaatsers hebben keihard getraind in de zomer, nu gaan ze het ijs op. De winter komt eraan en de Spelen ook."

'Dat moet hij zelf doen'

Ook zoon Joep werkt zich in het zweet voor het olympische seizoen. "Dat moet hij zelf doen", is Wennemars vastberaden tegen deze site. Hij gaat zelf óók naar Milaan, maar dan als commentator en analist bij de NOS. "Hij moet zich eerst kwalificeren. Dat kwalificatietoernooi tussen Kerstmis en oud en nieuw gaat ongelofelijk belangrijk worden. Als die voorbij is, is de stress en spanning er af en weet je welke schaatsers er heen mogen. Dan zul je ze ook veel meer bij dit soort evenementen zien."

'Ik spreek hem niet meer zo veel'

Zoon Joep was eind 2024 te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar dichtte hij zijn vader 'een immense rol' toe in zijn leven als professioneel schaatser. Volgens vaderlief valt dat reuze mee. "Mijn rol is niet meer zo groot nu hij in Heerenveen woont (de rest van de familie Wennemars woont in het Overijsselse Dalfsen, vlak bij Zwolle, red.). Ik spreek hem eigenlijk niet meer zo veel. Dat komt omdat hij daar zijn eigen leven aan het opbouwen is. Hij heeft daar zijn trainer en ploeggenoten. Maar ik blijf altijd zijn vader. Dus als hij het echt moeilijk vindt of een vraag heeft, dan belt hij wel. Ik ben achtervang, maar het is echt niet meer dat ik bepaal wat hij gaat doen."

'Dan ben ik tevreden'

Op de vraag of hij het spannender vindt om zijn zoon in actie te zien of toentertijd zichzelf, is Wennemars senior generaliserend. "Ik hoop dat hij het beste uit zichzelf haalt, maar dat hoop ik voor alle schaatsers. Ik weet hoe hard ze ervoor strijden, vanaf april al. Je wil dat ze allemaal het beste uit zichzelf halen. Als dat gebeurt, ben ik tevreden. En als dat genoeg is om naar de Spelen te gaan, dan is dat geweldig."

Ontlading

Misschien dat hij zijn eigen zoon wel binnen mag halen als medaillewinnaar op de Spelen in Milaan. Dan barst er een groot feest los in het Staatsloterij TeamNL Huis. "Schaatsers leven er vier jaar naartoe, dat is ongelofelijk stressvol en spannend. Daar haal je dan medailles, of niet. Maar bij dat feest komt die ontlading dat het afgelopen is. Dat je eindelijk vrij kunt zijn. Als je dan die erkenning krijgt op z'n plek waar heel veel mensen zijn, dan is dat hartstikke leuk."

Ireen Wüst

In Utrecht bevindt Wennemars senior zich in goed gezelschap als kaartverkoper voor het Staatsloterij TeamNL Huis. Samen met ex-kampioenen Irene Schouten, Nicolien Sauerbreij, Ireen Wüst en Sven Kramer trekt hij alle aandacht naar zich toe. "Mooi om te zien hier: er zijn alleen maar oud-sporters. Geen enkele schaatser die naar de Spelen gaat. Daar is een reden voor: ze moeten eerst kwalificeren. Als je niet gekwalificeerd bent, is het eigenlijk not done om hier te staan. Want je weet het niet eens of je er überhaupt bent."