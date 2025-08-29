Ex-topschaatser Erben Wennemars wordt binnenkort vijftig jaar oud, maar is nog altijd topfit. Hij heeft zich volledig gelegd op Hyrox, een fitnesswedstrijd die ongekende populariteit kent. Dat doet hij samen met zoon Niels Wennemars, die daar groot respect voor heeft.

De jongste zoon Wennemars deelt een trotse video op sociale media. De 20-jarige zoon is bijna net zo sportief als oudere zoon Joep Wennemars, die wél zijn vader volgde met successen op de schaatsbaan. Niels heeft zich ook op de Hyrox gelegd en is topfit. Voor zijn volgens op Instagram zet hij zijn vader in het zonnetje.

Tong uit de bek

"Mijn vader leeft zijn tweede top sportcarrière. Want bij mijn vader kan niks half", legt hij uit in de video. "Tong uit de bek en zichzelf helemaal de tyfus in helpen. En dit doet hij niet af en toe, hij doet dit elke dag. En dan vraag je je af, waarom? Die Erben Wennemars is één groot toneel. Nee, nee! Dit is mijn vader echt. Een hart nog groter voor sport dan voor mij."

Wennemars is een fanatieke Hyroxer. De oud-topschaatser kwalificeerde zich in zijn leeftijdsklasse zelfs voor het WK. "Hij is verslaafd en hij is bijna vijftig. En hij wil een fitte vijftiger worden. Lopen, duwen, trekken, springen, precies wat hij nodig heeft om oud te worden. En dat kan Hyrox hem bieden. En daar moet ik hem gelijk in geven'."

Bijzondere onthulling

Een bezweten en uitgeputte Wennemars blijft maar doorgaan op de vidoe. "Kijk dan, de enige manier om het stoppen is wanneer alle functies uitvallen. Nee, maar dat altijd doorgaan, dat kan die vader van mij wel."

Dan doet Niels een bijzondere onthulling. Want wie is er eigenlijk beter in Hyrox? "Als je alle oefeningen zou isoleren, dan ben ik sterker. Maar heel eerlijk, ik denk dat mijn vader sneller is op de Hyrox. Twintig jaar topsport zit in zijn lichaam. Hij weet ongelooflijk goed hoe hij zijn energie moet verdelen, de stemmetjes in zijn hoofd moet uitschakelen en stationair door te gaan. Niet voor iedereen weggelegd."