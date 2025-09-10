Ireen Wüst dook woensdag ineens in twee compleet andere rollen op bij het startschot van het TeamNL Huis. De zesvoudig olympisch schaatskampioene stond in Utrecht niet alleen als kaartverkoper, maar ook als kersverse moeder. De 39-jarige Wüst komt met advies voor de huidige topschaatsers én een mooie boodschap voor haar dochtertje Pip.

Voor Wüst voelt de cirkel met de komende Winterspelen in Milaan 'een beetje rond'. Haar eerste Spelen waren in de Noord-Italiaanse stad Turijn en nu is ze bij de aftrap van de Spelen in Milaan, een paar honderd kilometer verderop. "Het begint ook bij mij een beetje te kriebelen", moet de ex-topschaatsster eerlijk bekennen in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Dat is voor een schaatser het ergste dat er bestaat'

Al voelt ze zich een stuk relaxter nu. "Normaal gesproken als schaatser in september zit je nu in je laatste zomerkamp, maar dan ben je al bezig met de eerste wedstrijden over een paar weken en zeker ook bij het kwalificatietoernooi voor de Spelen over een paar maanden. Dat is voor een schaatser het ergste toernooi dat er bestaat. Nu zie ik de schaatsers trainen en volg ik ze vanaf de zijlijn. Het is dezelfde kriebel, met een stuk minder spanning."

'Zeker doen!'

Wüst is met zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen olympische medailles een ervaren rot als het om feestvieren gaat in het Staatsloterij TeamNL Huis. Elke Spelen wordt wekenlang een locatie afgehuurd voor fans en sporters om samen de successen te vieren. Ze heeft dan ook een duidelijk advies voor de sporters die in Milaan voor de medailles gaan. "Zeker doen!", roept ze uit als ze gevraagd wordt of de schaatsers dat feestje moeten gaan vieren.

'Op een gezonde manier doen'

"Als je een medaille haalt, krijg je 'm vaak pas de volgende dag. Dat feest is al op dezelfde dag. Dan kun je denken: 'Ik doe het niet en wacht tot het einde van de Spelen'. Maar ik kreeg er juist heel veel energie van. Al die fans komen voor jou. Als je dat maar op een gezonde manier doet, dus niet te veel handjes geven zodat je niet ziek wordt. Maar wel effe die sfeer proeven en het vieren. Dan kun je makkelijker de knop omzetten op het volgende."

'Dan besef je het pas'

Ze kijkt met weemoed terug op de tientallen feestjes die ze vierde in al die feestlocaties met TeamNL. "De sfeer is best wel bijzonder, want je zit helemaal in je eigen bubbel. Je bent erg gefocust en als je dan wint, dan is in zo'n stadion iedereen ver weg. Je hebt niet echt door hoe het leeft. Pas bij dat feest zie je pas wat je hebt losgemaakt en wat het met de fans doet. Dan besef je pas hoe bijzonder het is wat je hebt gedaan."

Dochtertje Pip

Nu was ze dus de kaartverkoper van de eerste tickets voor het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan, maar staat ze er ook als kersvers moeder. Op 17 juni kreeg ze samen met haar vrouw Letitia de Jong, ook ex-topschaatsster, dochter Pip. Ziet ze voor haar een toekomst in het schaatsen, of misschien zelfs de Winterspelen van bijvoorbeeld 2046 voor zich? "Dat mag ze helemaal zelf bepalen, van mij hoeft het niet. Misschien dat ze wel schaatsgenen heeft, die zitten er zeker in."