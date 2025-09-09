De Vuelta gaat een paar spannende slotdagen tegemoet, maar het gaat in de Spaanse wielerkoers lang niet altijd over het wielrennen zelf. De Ronde van Spanje staat bol van de protesten van pro-Palestijnse demonstranten en daar speelt de deelname van Israel-Premier Tech een grote rol in. Vanuit Nederland heeft ook oud-topschaatser Erben Wennemars een duidelijke mening over de chaotische Vuelta.

Wat is er allemaal aan de hand? Al de hele Vuelta zijn er veelvuldig protesten. Dat heeft natuurlijk te maken met de schrijnende situatie in Gaza en de rol die Israël daar in speelt. Tijdens de Vuelta werd er in Bilbao al een keer niet gefinisht vanwege een confrontatie tussen betogers en politie, stond het peloton in verschillende etappes al een keer stil en werd zelfs de ploegentijdrit van Israël-Premier Tech verstoord. Die ploeg rijdt nu niet meer met de naam van het land op het shirt.

Erben Wennemars betreurt incidenten

Er werd zelfs hardop gesproken over een vertrek van de ploeg vanwege de veiligheid, maar daar wil het team niets van weten. Erben Wennemars, oud-topschaatser en zelf ook een veelvuldig fietser, ziet het bij RTL Tonight allemaal met lede ogen aan. Over zijn (geo-)politieke opvatting wijdt hij niet uit, maar voor de renners van de Israëlische wielerploeg vindt hij de protesten verschrikkelijk.

"Dat loopt volledig uit de hand en ik wil het graag opnemen voor de rijders zelf", zo begint Wennemars. "Vandaag (zondag) was er zelfs iemand met een vlag, die op het parcours wilde lopen en in de greppel viel. Daardoor schrokken de renners en was er echt een valpartij in het peloton. Ik vind dat we moeten kunnen blijven protesteren, maar we moeten afblijven van de wedstrijd zelf."

'Het gaat nu echt te ver'

Hoe beladen de situatie ook is, Wennemars heeft er genoeg van. "Het gaat nu echt te ver. Het is omstreden, maar de renners moeten er zelf niet het slachtoffer van worden." Dat is nu volgens de ex-schaatser in de Vuelta wel het geval.

Zelfs in het peloton is er bij collega's verdeeldheid, zo weet Wennemars. "Je ziet dat andere renners ook bijna stelling gaan nemen tegen dit team binnen het peloton. Zij zeggen 'Wij vinden het ook gevaarlijk, gaan jullie maar weg.' Maar sport moet er zijn om te verbroederen."

Russische schaatsers

De gebeurtennissen in de Vuelta zijn voor Wennemars de reden om de noodklok te luiden. "Ergens moeten we een streep trekken. Laten we er zo lang mogelijk alles aan doen om de sport door te laten gaan. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook kijken naar de Russen. Die mogen ook nergens meedoen, maar er zijn ook Russische schaatsers die al jarenlang niet meer schaatsen en niks hebben met het regime van (Vladimir) Poetin. Hun carrières zijn weg. Er moet ergens weer een moment komen dat ze mee kunnen doen en dat we in gesprek komen."