"Heel leuk". Dat zijn de woorden van de enthousiaste Erben Wennemars. De Nederlandse schaatslegende doet dit weekend samen met zijn zoon Niels mee aan het WK hyrox in het Amerikaanse Chicago.

De voormalig schaatser plaatste zich 'per ongeluk' voor het wereldkampioenschap van het steeds populairder wordende hyrox. Daarbij leggen sporters, alleen, in koppel of als viertal, een loodzwaar parcours af. Hardlopen wordt afgewisseld met krachtoefeningen, en dat acht rondes lang. Na iedere kilometer hardlopen volgt een fitnessoefening.

WK in volle gang

Het WK in Chicago is inmiddels in volle gang. Op 11 juni barstte het geweld los, zondag staat de laatste dag op het programma. Wennemars komt zaterdag in actie, in de categorie tussen 45 en 49 jaar. Samen met zijn zoon reisde hij onlangs af naar de stad in de Amerikaanse staat Illinois. Er zat voor de vader en zoon wel wat vertraging op de lijn.

"Het concept is onwijs goed", vertelt Erben Wennemars in gesprek met De Volkskrant. "Het is toegankelijk voor iedereen. Als je wilt, kun je morgen aan hyrox doen. De oefeningen zijn simpel: het is gewoon duwen, trekken, gooien, tillen en springen."

Zoon Niels dolt met vader Erben

De reis voor Erben en Niels startte met wat vertraging, maar eenmaal aangekomen in Chicago werd er gelijk met een grote groep Nederlanders hardgelopen. Daarna volgde een soort van openingsceremonie, waarbij Wennemars senior de vlaggendrager was. Iets wat hem niet lukte tijdens de Olympische Winterspelen. Dat wreef zoon Niels er nog even in. 'Mag hij eindelijk een keer de vlag dragen namens Nederland!', zette hij bij een video op zijn Instagram Story van zijn vader die enthousiast met het rood-wit-blauw stond te wapperen.

i De enthousiaste Erben Wennemars. © Screenshot Instagram: nielswennemars

"Vind je het leuk?", vroeg hij aan zijn vader, terwijl hij een kleine microfoon onder zijn neus duwde. "Heel leuk", reageerde Wennemars senior. En de oud-schaatser bleef maar zwaaien, zo was te zien op een later beeld. Wennemars had een verhoging gevonden waarop hij nóg harder met de vlag kon wapperen. Toch zal hij zijn krachten moeten sparen, want zaterdag is het zover: het WK hyrox.