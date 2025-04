Schaatslegende Erben Wennemars (49) plaatst zich 'per ongeluk' voor WK: 'Ga daar wel even gas geven'

Erben Wennemars heeft een erelijst waar velen nog niet eens van durven dromen: acht keer wereldkampioen, twee olympische medailles en ontelbare andere overwinningen. Hoewel hij inmiddels 49 jaar oud is en de absolute topsport al een tijdje gedag heeft gezegd, mag hij zich opmaken voor een nieuw wereldkampioenschap.

Dit keer niet tijdens het schaatsen, maar in een heel andere tak van sport. Wennemars is namelijk voor zijn leeftijd nog ontiegelijk fit. Zo liep hij in totaal al 28 marathons en verlegt hij nog altijd zijn grenzen in de sportwereld. Dat levert hem ook een ticket op voor een wereldkampioenschap.

Dit is Erben Wennemars: oud-topschaatser zorgde met zoon Joep voor emotioneel moment en is nog altijd bloedfanatiek Topschaatser, analist, ondernemer en vader van een wereldkampioen. Erben Wennemars is een man met vele hobby's, talenten en passies. De bloedfanatieke vijftiger uit Dalfsen gaat geen uitdaging uit de weg en doet dat al heel lang met zijn geliefde Renate aan zijn zijde.

Wennemars plaatste zich onlangs namelijk voor het WK Hyrox dat komende zomer gehouden wordt in Chicago. Hyrox is een combinatie van fitness en hardlopen: je rent één kilometer en doet vervolgens een zware fitnessoefening. En dat acht keer achter elkaar. De oud-schaatser zag zichtbaar af, maar knalde eind februari in Rotterdam naar een puike tijd in de nieuwe 'sporthype'.

Ex-topschaatser Erben Wennemars laat brute kracht zien en zet knappe prestatie neer Hij is al jaren gestopt als topschaatser, maar Erben Wennemars houdt nog altijd van een pittige uitdaging op zijn tijd. Wennemars (49) is een echte sportgek en besloot zich ook dat wagen aan een van de nieuwste hypes van dit moment. En dat ging hem, hoewel hij het zichtbaar zwaar had, ook goed af.

Startbewijs voor WK

De sportgek Wennemars flikte het tijdens zijn debuut in een tijd van 1:05:33. Een tijd waar velen niet aan komen, zeker niet in de leeftijdscategorie van Wennemars. Het leverde hem een startbewijs op voor het WK in de Verenigde Staten, zo vertelde hij in de hardlooppodcast De Pacer.

"Daar ga ik ook heen", vertelt Wennemars als hij te gast is in de meest recente aflevering. Vervolgens wordt duidelijk dat de plaatsing voor het Wk eigenlijk 'per ongeluk' ging. Wennemars: "Je hebt allemaal leeftijdscategorieën. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet van, maar in deze sport vind ik het wel leuk. Het meedoen is belangrijker dan het winnen, maar ik ga wel even gas geven daar. Wat er die dag in zit, komt er wel even uit. En dan gaan we daarna lol maken."

Overigens is een van de twee zonen van Wennemars, Niels, ook behoorlijk fanatiek bezig met Hyrox. Hij deelt veelvuldig beelden van zijn pittige trainingen die hij doet om goed beslagen ten ijs te komen tijdens een wedstrijd.

Erben Wennemars verrast zijn zoon die flink afziet: 'Je bent helemaal kapot' Dat de familie Wennemars behoorlijk fanatiek is, dat weten de meesten natuurlijk allang. Oud-topschaatser Erben is als vijftiger nog altijd enorm fit en zijn zoon Joep werd onlangs wereldkampioen op de 1000 meter. Ook de jongste zoon Niels houdt van een uitdaging en daar helpt zijn vader graag een handje mee.

Slechte ervaring met voetballen

In de podcast komt Wennemars verder met nog meer verhalen uit andere sportavonturen. Zo ging hij na zijn schaatscarrière weer vol goede moed voetballen, maar door de nodige incidenten binnen en buiten de lijnen was hij daar al na een paar weken helemaal klaar mee.

Erben Wennemars onthult bizar incident tijdens wedstrijd: 'Liep een debiel met één hersencel' Erben Wennemars kennen we natuurlijk als voormalig topschaatser, maar de inmiddels 49-jarige rende ook al 28 marathons en heeft een aantal andere sporten ontdekt. Er was één sport waar hij na zijn schaatcarrière heel gauw mee stopte.

Daarnaast biecht hij een bijzonder moment tijdens een van de Olympische Spelen op. Tijdens de Spelen in Tokio, waar hij als analist werkzaam was, deed hij samen met een andere journalist iets wat niet mocht. Maar omdat er geen beveiligers waren, zag de meervoudig wereldkampioen zijn kans schoon.